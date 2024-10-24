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2 из 3 самарцев поддерживают введение штрафов за оскорбление учителей

24 октября 2024 13:15
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2 из 3 самарцев поддерживают введение штрафов за оскорбление учителей

Большинство горожан поддерживают законопроект, предполагающий введение штрафов за брань в адрес педагогов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активных граждан из Самары.

В Государственную Думу был внесён законопроект, согласно которому за публичное оскорбление учителя, когда он находится при исполнении своих обязанностей, будет предусмотрен штраф. Большинство самарцев (64%) поддержали эту инициативу. 19% опрошенных выступили против: «Если бы штрафы могли всё решить»; «Дело в воспитании». Почти каждый пятый затруднился с ответом: «Почему всё всегда так категорично? В любой ситуации нужно разбираться»; «Иногда преподаватели сами перегибают палку в отношении учащихся. Поэтому этот вопрос очень спорный».

Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников законопроекта: 59% среди опрошенных до 34 лет и 76% среди граждан старше 45 лет. Среди родителей школьников одобряют инициативу 62%. Каждый пятый — против, среди них как те, кто осознает свою несдержанность или уже имел прецеденты («Это не всегда зависит от родителей школьников, иногда от школьного и педагогического коллектива, поэтому пусть и штрафы делятся на всех ответственных»; «Не все учителя являются образцом культуры общения, от некоторых детей нужно защищать всеми способами, даже публично»), так и те, кто предчувствует проблемы из-за высказываний детей и перекладывают ответственность на школу («Родители отдают ребенка в школу, чтобы его обучили там в том числе и поведению»).


Время проведения: 14—22 октября 2024 года

Теги: Опрос

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