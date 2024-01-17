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2 из 3 экономически активных самарцев ничего не знают о порядке расчета пенсии

17 января 2024 10:35
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2 из 3 экономически активных самарцев ничего не знают о порядке расчета пенсии

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Каждый третий самарец 1967 года рождения и моложе признался, что не знает, как формируется и рассчитывается пенсия. 38% затруднились с оценкой пенсионной системы. Пенсионную формулу считают справедливой только 8% горожан. 23% назвали ее некорректной. Судя по комментариям, чаще всего респонденты выступают против увеличения возраста выхода на пенсию по старости, хотят, чтобы формула расчета пенсии стала более прозрачной, говорят о необходимости возврата к старому порядку начисления пенсии, который учитывал стаж и размер заработной платы.

Мужчины признавались в неосведомленности чаще (35% против 28% среди женщин). 4 из 10 представительниц слабого пола затрудняются оценить справедливость пенсионной формулы (против 35% среди мужчин).

Чаще всего же в незнании базовых принципов расчета пенсии признавались горожане до 34 лет: «Слишком далеко до пенсии, все еще может несколько раз измениться».

Время проведения: 12—15 января 2024 года

Теги: Опрос

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