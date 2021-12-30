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2 из 10 россиян выйдут на работу 31 декабря

30 декабря 2021 10:10
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2 из 10 россиян выйдут на работу 31 декабря

Тех, кто в последний день года будет отдыхать и готовиться к празднику, больше среди женщин. Мужчин чаще привлекают к труду 31 декабря, впрочем, им же чаще доплачивают за это.

В этом году 31 декабря официально будет нерабочим днем. Большинство компаний выполняет постановление Правительства: 8 из 10 россиян не будут работать в последний день уходящего года. Судя по комментариям, многие вполне довольны сложившейся ситуацией, поскольку в предыдущие годы 31 декабря хоть и считалось рабочим, однако результативность работы в этот день стремилась к нулю. 20% опрошенных все же собираются на работу: 14% — за стандартную оплату, 6% — за повышенную.

У подавляющего большинства тех, кто работает по графику 40-часовой недели, 31 декабря — выходной (88%). За обычную оплату в этот день чаще выходят на работу россияне, трудящиеся посменно (30%), а за повышенную — работающие на условиях неполного рабочего дня (16%).

Отдыхать от работы в последний день 2021 года чаще будут женщины, чем мужчины (84% против 77%). Среди женщин, работающих в режиме нормированной 40-часовой недели, особенно высоко число тех, для кого 31 декабря — выходной (91%). За стандартную оплату чаще придется работать женщинам со сменным графиком (33%), увеличенную же ставку чаще предлагают мужчинам, работающим посменно и на условиях неполной занятости (по 17%).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 399
  • Время проведения: 27—29 декабря 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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