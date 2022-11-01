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2 и 3 ноября в Самаре пройдёт супер-финал Всероссийского фестиваля «Душа баяна»

1 ноября 2022 20:06
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Для зрителей вход свободный.

2 и 3 ноября в Самарском Окружном Доме Офицеров (г. Самара, ул. Дмитрия Шостаковича, д.7) пройдет супер-финал  Всероссийского фестиваля «Душа баяна», где за главный приз – концертный баян – сразятся лауреаты I степени и обладатели Гран-при фестиваля 2018–2022 годов. Вход на концерты – свободный. Начало  2 ноября в 12.00 и 3 ноября в 11.00.

В этом году Всероссийский фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и под девизом «Душа баяна – Душа России». Предварительные отборочные туры прошли во всех 8 федеральных округах страны и в Республике Крым. Особенностью фестиваля стало участие в нем музыкантов и творческих коллективов из вновь присоединенных территорий – ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В каждом отборочном туре принимали участие в среднем около трех тысяч человек, исполнителей, которые самодеятельно или профессионально занимаются творчеством в различных жанрах искусства, основу которых составляет баян.

Напомним, история фестиваля начинается в 2018 году, когда в Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова был организован и проведен первый фестиваль «Душа Баяна», получивший широкое признание музыкантов и зрителей. В дальнейшем фестиваль был поддержан на федеральном уровне и получил статус всероссийского.

В преддверии супер-финала фестиваля «Душа баяна» 2022 года  в пресс-центре Информационного агентства «ТАСС» состоялась пресс-конференция. Участники пресс-конференции, среди которых художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Сергей Войтенко, заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, отмечали, что в год культурного наследия народов России Всероссийский фестиваль «Душа баяна» приобретает особое значение. Русский баян достаточно молодой инструмент, по сравнению с фортепьяно или скрипкой. Всего 125 лет назад мастер Чулков создал современную версию баяна. Но в сознании народа инструмент быстро приобрел статус древнего, поскольку, имея общую техническую основу с органом, культурологически он оказался созвучен глубинной сути многонационального народа России.

В своем выступлении заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский подчеркнул, что вся высокая культура, в том числе и симфоническая музыка, питается от народных корней, многие музыканты и композиторы не только этого не скрывают, они это подчеркивают. «Государству очень важно поддерживать корневую национальную культуру. Подобные фестивали объединяют разные этнические традиции, это очень важно, поскольку страна наша полиэтническая, многокультурная и наш культурный код, который объединяет разные этнические и культурные традиции, проявляется больше всего и лучше всего в искусстве».

В ходе пресс-конференции генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов обратил внимание на тот факт, что за 6 лет работы Фонда было поддержано 550 проектов музыкальной направленности. Но Всероссийский фестиваль «Душа баяна», кроме особого размаха, имеет собственную уникальность – его возглавляет активный пропагандист и вовлеченный лидер Сергей Войтенко. «Невозможно представить себе более вовлеченного и влюбленного в инструмент человека, при этом сильнейшего пропагандиста этого инструмента…Успех фестиваля объединил и мощного пассионарного лидера и идею продвижения традиционного инструмента в современную музыкальную культуру», – отметил Роман Карманов.

Художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Сергей Войтенко заверил, что организаторы фестиваля приложат все усилия, чтобы сделать его ежегодным с проведением финального гала-концерта на лучших сценических площадках страны. В этом году супер-финал фестиваля и гала-концерт проходят на Самарской земле.

Сергей Войтенко поблагодарил за высокую оценку его работы по организации фестиваля и, в свою очередь, отметил, что фестиваль помогает возрождать культуру игры на баяне в регионах страны, где музыкантов становиться все меньше. «Фестиваль был создан, чтобы сохранить этот пласт народной культуры, поскольку если специалисты исчезнут, то мы можем потерять целые жанры музыкальной культуры».

К участникам пресс-конференции по видеоконференцсвязи присоединилась врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина. В своем выступлении она отметила особое значение фестиваля для самарского региона. За время существования фестиваля самодеятельное народное творчество получило новый толчок и было открыто большое количество новых имен самодеятельных исполнителей, самородков, уникально владеющих инструментом. Ирина Калягина также сказала, что жители самарского региона с огромным удовольствием ждут в гости музыкантов, участников супер-финала из разных регионов страны, в том числе, из вновь присоединенных территорий и с большой радостью придут на выступления участников фестиваля. «Патриотическое звучание народной культуры сейчас как никогда актуально, потому что оно вызывает уважение, любовь и преданность своей Родине», – прокомментировала врио министра культуры Самарской области.

Сергей Войтенко во время пресс-конференции федерального информационного агентства исполнил гимн фестиваля «Душа баяна». Музыкальный финальный аккорд придал официальному мероприятию особый шарм и творческий колорит.

 

Фото:   скриншот видео

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