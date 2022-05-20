2 и 3 июня в Москве пройдёт первый форум решения социальных задач

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Он проводится в рамках реализации национальной социальной инициативы - механизма, который позволяет улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере, тем самым, повысить удовлетворенность граждан.

В рамках форума будут разработаны приёмы единого социального стандарта, которые в дальнейшем можно будет применять на практике в регионах.

Участники предложат новые модели поддержки людей в различных жизненных ситуациях.

«Ставя во главу угла интересы человека, мы сможем спроектировать максимально удобный и быстрый алгоритм действий для любой жизненной ситуации, помочь по-настоящему, а не отчитаться числом указанных услуг. - сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. - Рассчитываем, что региональные управленцы, вернувшись с форума, смогут сразу же использовать какие-то инструменты в своей работе».

На площадке форума будут созданы открытые локации, где каждый желающий сможет поделиться опытом и представить свои наработки.

Всего предусмотрено 4 площадки. На них будут представлены программы развития социального предпринимательства, технологические разработки средств реабилитации, цифровые решения управления соцпрограммами, методические рекомендации, книги, игры, упражнения, направленные на реабилитацию и развитие социально-уязвимых категорий населения.