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2 декабря состоится юбилейный XV Самарский инклюзивный бал «В Снежном королевстве»

28 ноября 2022 09:43
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2 декабря состоится юбилейный XV Самарский инклюзивный бал «В Снежном королевстве»

В эту пятницу, 2 декабря, состоится юбилейный XV Самарский инклюзивный бал «В Снежном королевстве», участниками которого станут больше 100 человек с инвалидностью и без неё. Они исполнят специально адаптированные танцевальные композиции конца XIX – начала XX века и творческие номера.

Этот бал станет финальным мероприятием межрегионального проекта «Инклюзивные балы России», который реализуется с 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Самарской области и Благотворительного Фонда «Линия Добра «Линлайн». В этот же день инклюзивные балы пройдут одновременно ещё в семи регионах России, а их участниками станут в общей сложности более 700 человек  с инвалидностью и без неё. Автор проекта – Межрегиональная молодежная общественная организация «Инклюзивный ресурсный центр», которая проводит инклюзивные балы в Самаре с 2014 года. 

В 2022 году балы пройдут в Самарской области, Саратовской области, Ярославской области, Республике Татарстан, Свердловской области, Алтайском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Новосибирской области. Чтобы подготовиться к собственным танцевальным праздникам, организаторы региональных балов приезжали на стажировку в Самару, а затем провели в своих городах обучающие мастер-классы для волонтёров и участников, на которых тренерами выступили специалисты проекта «Инклюзивные балы России».

Несмотря на то, что все эти балы проходят под общей франшизой, у каждого праздника будет своя тематика и свой визуальный стиль. Название самарского бала «В Снежном королевстве» отражает стилистику грядущего мероприятия: это будет не просто танцевальный вечер, а настоящее театрализованное представление, в ходе которого участники мероприятия смогут на время перенестись в волшебное Снежное королевство и познакомиться со Снежной королевой и её подданными.

Чтобы достоверно воссоздать атмосферу зимней сказки, на Балу будет действовать свой дресс-код: дамы и кавалеры должны отдавать предпочтение нарядам холодных оттенков: синего, голубого, белого, серебристого и т.д.

Время проведения мероприятия: с 17:00 до 22:00

Место проведения: гостиница "Green Line Hotel Samara", зал «Оранжерея»

Адрес: ул. Советской Армии, д. 251, корпус 3

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