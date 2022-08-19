19 августа православные отмечают Яблочный Спас

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Каждый год 19 августа, во время строгого Успенского поста, отмечают второй из трёх спасов — Яблочный. О приметах, традициях, запретах и молитве этого дня — в материале Лайфа.

Почему Яблочный Спас так называется?

На Руси Яблочный Спас был одним из первых праздников урожая. Согласно народным поверьям, именно после 19 августа природа делала поворот: всё начинает идти от лета к осени и зиме. Восточные славяне с этого дня ели яблоки и другие фрукты нового урожая, предварительно освятив в церкви. Часть плодов отдавали нуждающимся людям, сиротам как пожертвование.

"По этой причине Яблочный Спас имеет важное значение в народе. Если человек принесёт в церковь на освящение фрукты, которые не выращиваются в России, их освящение также не возбраняется", - священик Николай Савченко.

При этом овощи на Яблочный Спас не рекомендуется нести в храмы на освящение.

Что нужно делать в Яблочный Спас?

В Яблочный Спас помимо освящения фруктов нужно обязательно погадать на будущее. О перспективах ближайших месяцев можно судить по вкусу первого яблока, съеденного во второй Спас: если плод окажется сладким — значит, впереди радость и счастье, а если кислым — ждут потери, невзгоды, трудности.

"В этот день даже те люди, которые в своей деятельности не имеют отношения к выращиванию фруктов, могут обратиться к Богу, чтобы он помог в их труде. Взамен необходимо пообещать проявлять трудолюбие, терпение и помогать ближним", - свяшеник Николай Савченко.

Можно ли жениться на Яблочный Спас?

Свадьба на Яблочный Спас, то есть в день Преображения Господня, не противоречит канонам Церкви. Более того, это хорошая примета. Во времена Руси 19 августа открывали свадебный сезон. Наши предки верили, что для невесты выйти замуж на Спас значит обеспечить счастливую, долгую жизнь. Если же говорить о венчании, его рекомендуется отложить, поскольку период поста с 14 по 27 августа — не лучшее время для торжеств и гуляний.

Яблочный Спас: чего нельзя делать

В день Яблочного Спаса, 19 августа, нельзя грешить, вести себя особенно шумно и распивать алкоголь, поведал священник Николай Савченко в беседе с "Вечерней Москвой". А вот известный многим запрет на употребление яблок — не более чем народное поверье, возникшее из медицинских соображений. Наши предки считали, что плоды фруктов, созревшие не до конца, могут нанести вред здоровью человека. Однако в век транспортных возможностей этого правила можно не придерживаться, добавил Савченко.

Ещё в Яблочный Спас нельзя заниматься домашними заботами, но встречать этот день следует в чистоте, поэтому прибраться дома нужно за день–два до праздника.

Какие приметы на Яблочный Спас?

Есть несколько погодных примет, связанных с Яблочным Спасом. Так, если 19 августа — день ясный и солнечный, то зима будет с суровыми морозами. Если в этот день сыро, пасмурно, то осень будет промозглой. Сухая погода на Яблочный Спас означает, что в сентябре–ноябре дождей будет мало. А если к 19 августа листья на деревьях уже пожелтели, то со дня на день наступят холода.

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