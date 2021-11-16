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19 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям

16 ноября 2021 10:19
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19 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям будет проведено консультирование граждан сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, членами Общественного и Консультативного (экспертного) советов по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области.

Консультирование будет осуществляться 19 ноября, в пятницу, по телефону (846) 337-29-03 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Мероприятие посвящено Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября. Он задумывался не просто как праздник, но и как день, который помог бы обратить внимание общественности на проблемы детей во всем мире, а также на взаимопонимание между миром детей и миром взрослых.

В настоящее время Всемирный день ребенка празднуется в 145 государствах всего земного шара. 

20 ноября 1959 года Генеральной Ассамблей ООН была принята первая Декларация прав ребенка, которая провозглашала равные права детей в области образования, воспитания, духовного и физического развития, социального обеспечения независимо от национальности, цвета кожи, имущественного положения, общественного происхождения.

Учитывая, что 20 ноября в 2021 году выпадает на выходной день, Министром юстиции Российской Федерации согласован перенос Всероссийского дня правовой помощи детям на 19 ноября 2021 года. 

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