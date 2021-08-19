86

19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне. В этот день принято в церквях освящать яблоки и другие сезонные фрукты, именно поэтому в народе этот праздник называют Яблочным Спасом. Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали о значении и традициях этой даты, а также о пользе яблок для здоровья.

История и традиции праздника

По словам протоиерея Андрея Ткачева, праздник Преображение Господне прежде всего имеет церковное значение, а традиции сбора, освящения яблок и приготовления из них блюд стоят на втором плане.

Согласно христианским традициям, праздник знаменует собой преображение Иисуса Христа. В этот день он возвел на гору Преображения трех своих избранных учеников — Иакова, Иона и Петра — и показал им свою славу, чтобы они видели в нем не просто человека и учителя, а видели в нем Господа. На гору также явились собеседники из иного мира: Моисей и Илия. Таким образом, в одном месте собрались представители земли, неба и преисподней. При этом на горе также был услышан голос Отца Небесного, возвестивший: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

«В этом празднике мы убеждаемся, подтверждаем, что Христос не есть просто сын человеческий, что он есть Сын Божий, и он начинает свое бытие не от дня своего рождения от Девы Марии, а он живет вовеки, вечно с Отцом и имеет славу Божию, равную славе Отца. Так что вера наша в него — это вера не в бессильного и доброго человека, а вера во всемогущего Господа, который есть Бог пророков, Бог апостолов, Бог законов, Бог всех заветов: Ветхого и Нового», — объяснил Ткачев.

Протоиерей добавил, что к 19 августа в восточных странах поспевает виноград, являющийся неотъемлемой частью церковной жизни, так как вино часто используется в храмах для различных христианских ритуалов.

«На Востоке, откуда мы от греков приняли веру, в храм Божий приносят виноград, жертвуют его на храм, на будущее виноделие и освящают. Однако Россия — не виноградная страна, поэтому у нас сложилась традиция приносить в церковь яблоки, груши и другие плоды, которые к этому времени поспевают на деревьях», — подчеркнул протоиерей.

Он также рассказал, что Яблочный Спас является одним из самых значимых православных праздников, стоящий по важности после Пасхи, Рождества и Благовещения. В этот день православным нужно прийти на службу в церковь и необязательно с плодами. Освящение плодов и приготовление из них блюд, так же как и куличи на Пасху, — второстепенная вещь, отметил Ткачев.

«То есть это хорошо, церковью не запрещается, так как всегда к чему-то возвышенному примешивается нечто житейское, и в этом нет ничего плохого», — уточнил он.

О пользе яблок для здоровья

По словам врача-диетолога и эндокринолога Елены Масловой, яблоки — это ценный продукт, без которого не обходится рацион здорового питания. Этот фрукт является не только источником ценных микроэлементов, витаминов и антиоксидантов, но также содержит пектин и клетчатку, которые помогают очистить кишечник и формируют крепкий иммунитет. Они также необходимы для снижения риска атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака кишечника.

«При сахарном диабете есть один миф: что нельзя есть фрукты, и второй миф — что можно есть только зеленые яблоки. К сожалению, большинство людей отказываются от разнообразия этого прекрасного продукта. Да, они могут повышать сахар, но и без фруктов тоже никак не обойтись, эта группа продуктов необходима в рационе, просто нужна умеренность», — объяснила Маслова.

На самом деле сладость и кислота яблок определяется количеством фруктовых кислот, добавляет врач. Количество углеводов может быть приблизительно одинаковым, лишь незначительно отличаясь в разных сортах. Поэтому нет разницы, какое яблоко есть — зеленое, желтое или красное, — польза будет одинаковой.

Такого же мнения придерживается врач-диетолог и эндокринолог Анна Кривошеева. Кроме того, специалист указала на пользу яблок в профилактике хронических заболеваний, включая болезни сердца и даже астму, а также болезни Альцгеймера.

Рецепты полезных блюд из яблок

Сочные и сладкие яблоки — универсальный ингредиент, отмечает Кривошеева. Плоды можно использовать по-разному: начиная от пирогов, печенья и желе до салатов и супов. Яблоки сочетаются с согревающими специями: корицей и кардамоном, а также сыром и орехами.

Диетолог поделилась рецептом яблочных чипсов, которые можно использовать в качестве здорового перекуса. Для их приготовления требуется два яблока, две чайные ложки сахара и половина чайной ложки корицы.

«Нарежьте яблоки тонкими кружочками и смешайте с сахаром и корицей. Выложите яблоки на решетку духовки и готовьте при температуре 90 градусов два-три часа, перевернув их в середине приготовления. Яблоки должны подсушиться, но остаться немного мягкими», — рассказала Кривошеева.

Маслова, в свою очередь, предложила приготовить яблочный десерт, который содержит в себе множество витаминов. Для этого стоит разрезать яблоко пополам, вынуть сердцевину, смазать плод медом и посыпать мелко нарубленным грецким орехом. Затем поставить десерт в микроволновку на три минуты или на пять-семь минут в духовку. Врач напомнила, что мед обладает сахароповышающим эффектом, поэтому этот факт следует учитывать людям с сахарным диабетом.

«Также для десерта с чаем прекрасно подойдет небольшая горсть сушеных, вяленых яблок. Все витамины, микроэлементы, клетчатка в них остаются, нет лишь воды <...> Блюдо из яблок, которое также по вкусу придется, например, детям, — яблочная шарлотка», — поделилась Маслова.