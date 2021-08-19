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19 августа отмечается Всемирный день гуманитарной помощи

19 августа 2021 14:11
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МЧС России регулярно проводит работу по оказанию гуманитарной помощи.

19 августа отмечается Всемирный день гуманитарной помощи, учрежденный Организацией Объединенных Наций в 2008 году. МЧС России регулярно проводит работу по оказанию гуманитарной помощи.

Только за последние полтора года МЧС России оказана помощь 19-ти государствам на двусторонней основе и 18-ти странам под эгидой международных организаций. Большая часть проведенной работы была связана с помощью в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией - осуществлена доставка гуманитарных грузов медицинского назначения в 13 государств, в том числе Казахстан, Киргизию, Кабо-Верде, Кубу и Таджикистан. В Индию было доставлено свыше 40 тонн лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, около 16 тонн медицинских изделий - в Китай.

В рамках гуманитарного реагирования российские спасатели одними из первых прибыли на место катастрофического взрыва в пору Бейрута летом 2020 года. За время работы в Ливане сотрудниками МЧС России обследовано 5 550 кв.м завалов, оказана медицинская помощь 603 пострадавшим.

В текущем году осуществлена эвакуация 176 граждан Российской Федерации из зоны конфликта в секторе Газа.

Кроме того, МЧС России доставлено уже 102 конвоя с гуманитарным грузом для населения юго-востока Украины. Также с ноября 2020 года организована работа по чрезвычайному гуманитарному реагированию Нагорном Карабахе.

Всего за 30 лет МЧС России провело более 500 операций чрезвычайной направленности.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: гуманитарная помощь МЧС

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