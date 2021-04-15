19 апреля пройдёт пресс-конференция, посвящённая проекту «Бессмертный полк онлайн»

53

19 апреля в 11:00 (мск) на площадке МИА «Россия сегодня» пройдёт пресс-конференция, посвящённая проекту проведения в 2021 году Бессмертного полка России «Бессмертный полк онлайн».

Пресс-конференция пройдет в онлайн-формате, вопросы её участникам можно задать на странице анонса, там же будет доступна трансляция мероприятия.

В 2020 году из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране и невозможностью очно провести марш Бессмертного полка, ставший неотъемлемой традицией Дня Победы, было организовано онлайн-шествие.

Проект «Бессмертный полк онлайн» показал свою востребованность в обществе. В минувшем году трансляция шествия длилась почти 20 дней, её посмотрели около 25 млн человек во всём мире, было подано порядка 3 млн заявок из разных стран.

«Бессмертный полк онлайн» вызвал значительный отклик у молодого поколения, проявляющего повышенный интерес к цифровым новациям, и у тех, кто по каким-либо причинам не может принять участие в традиционном шествии Бессмертного полка.

В связи с таким высоким интересом к онлайн-шествию организаторы приняли решение провести его и в 2021 году. Разработчики «Бессмертного полка онлайн» - 2021 учли все пожелания пользователей в минувшем году и внесли ряд существенных изменений в онлайн-шествие, начиная от регистрации в личном кабинете и заканчивая организацией трансляции 9 мая.

Так, в этом году все герои пройдут в рядах онлайн-шествия в один день: планируется разбить общую трансляцию по регионам, чтобы в каждом субъекте Российской Федерации граждане смогли увидеть своих родных и близких, защищавших нашу страну на фронтах войны и ковавших победу в тылу.

Это и другие нововведения обсудят участники пресс-конференции:

Сергей Макаров, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России»;

Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России»;

Артем Хуторской, руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России»;

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк;

Ольга Амельченкова, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы»;

Очир Манджиков, вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group.