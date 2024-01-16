18 января юбилей со дня основания легендарного Дворца бракосочетания Самары

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18 января 2024 года исполняется 40 лет со дня основания легендарного Дворца бракосочетания Самары. Ежегодно в нем регистрируется более 2500 браков, свыше 1500 рождений детей, оказываются другие юридически значимые услуги, проводятся мероприятия, направленные на сохранение и продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В настоящее время Дворец бракосочетания Самары является визитной карточкой города и региона, уникальной площадкой для проведения социально-значимых мероприятий.

В социальной сети «ВКонтакте» уже запущен семейный флешмоб «#СЕМЬЯЛЮБОВЬДВОРЕЦ». Его участником может стать каждый – нужно на совей странице вспомнить значимые семейные события, связанные с «теремком», и разместить фотографии счастливых моментов во Дворце бракосочетания с хештегом #СЕМЬЯЛЮБОВЬДВОРЕЦ.

Утром 18 января на медиаэкранах, расположенных в Самаре на спуске площади Славы, состоится открытие тематической фотовыставки «40 лет легендарному Дворцу».

В 11.00 в здании Дворца бракосочетания (г.о. Самара, ул. Молодогвардейская, 238) для будущих архитекторов - студентов архитектурно-технического лицея СамГТУ - состоится практикум при участии архитектора-создателя проекта здания Алексея Герасимова и художника-монументалиста Александра Нагнибеда.

С 14.00 до 15.00 в большом торжественном зале пройдут церемонии государственной регистрации заключения брака.

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