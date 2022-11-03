18 ноября в Самарской области пройдет прием граждан в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям

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Во исполнение решения Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» ежегодно проводится Всероссийский день правовой помощи детям.

18 ноября 2022 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в приемной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области (г. Самара, ул. Маяковского, д. 20) будет проведен целевой прием всех групп граждан, представляющих интересы детей, в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям.

Прием граждан проведут сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области с участием членов Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области, адвокатов.

В ходе приёма гражданам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения проблем, а при наличии оснований – приняты меры по содействию в реализации прав или устранению допущенных нарушений.

Также в рамках приема граждан нуждающимся будет оказана бесплатная правовая помощь. Предварительная запись при обращении на прием не требуется.