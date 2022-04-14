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18 апреля на объектах телерадиовещания Самарской области пройдет профилактика

14 апреля 2022 14:02
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18 апреля на объектах телерадиовещания Самарской области пройдет профилактика

18 апреля в Самарской области запланирована ежеквартальная профилактика на объектах телерадиовещания. Филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» проведет технические мероприятия, необходимые для бесперебойной трансляции. В период профилактических работ с 03 часов ночи до 12 часов дня по местному времени возможны перерывы в трансляции 20 цифровых телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.  

 

18 апреля 2022 года с 03:00 час. до 12:00 час. местного времени:

- профилактика пакетов цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2» на радиотелевизионных станциях в н. п. Самара (в зону охвата входит г.о. Новокуйбышевск), Жигулевск (в зону охвата входит г.о. Тольятти и часть н.п. Ставропольского района), Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица;

    - профилактика радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» на радиотелевизионных станциях в н. п. Самара, Жигулевск, Сызрань в аналоговом формате;

- профилактика радиоканала «Радио России» на радиотелевизионных станциях в н.п. Сергиевск и Большая Глушица в аналоговом формате.

    18 апреля 2022 года с 09:00 часов до 17:00 часов местного времени профилактика на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС), в связи с чем планируются остановки трансляции телевизионного канала «Самарское губернское телевидение» и радиоканала «Самарское губернское радио» на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.

18 апреля 2022 года с 03:00 час. до 06:00 час. местного времени в связи с проведением профилактических работ на оборудовании регионального центра кодирования и мультиплексирования на маломощных РТС области будет осуществляться трансляция федеральной версии пакета программ «РТРС-1», в составе которой присутствует программа «Россия 1» часовой версии «0» вместо «+1».

Все плановые остановки трансляции заранее согласованы с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире нет важных сообщений.

Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции телерадиоканалов можно на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» https://samara.rtrs.ru/tv/breaks/ и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».

Регулярные плановые работы продлевают жизнь телевизионному оборудованию и предотвращают сбои. Профилактика на передающих станциях включает проверку систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств, прочистку оборудования. 

Профилактические работы проводились и в эпоху аналоговой телевизионной трансляции. Во время них на экранах телевизоров демонстрировалась настроечная таблица. При этом каждый телеканал транслировался со своего передатчика, и, когда выключался один передатчик, работали другие. В мультиплексах с одного передатчика транслируется 10 телеканалов, поэтому они отключаются одновременно. Это непривычно для зрителей и вызывает у них вопросы.

  Информацию о профилактических работах можно узнать, позвонив по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).

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