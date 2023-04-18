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Сегодня, 18 апреля 2023 года, Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» исполняется 100 лет. Вековой юбилей — важное и знаковое событие не только для всех, кто отождествляет себя с «Динамо». История «Динамо» в нашей стране – это история славных коллективов, удивительных судеб спортсменов и тренеров.

Первоначально «Динамо» создавалось в ведомственных целях, предоставляя возможность физподготовки сотрудникам органов госбезопасности и правоохранительных структур, но «Динамо» не замкнулось в границах одного лишь ведомства. Славная вековая история общества отмечена высшими мировыми спортивными наградами.

Преемственность традиций, ассоциация себя с предшествующими поколениями динамовских спортсменов сегодня – это не только дань уважения к истории «Динамо», но и залог новых успехов и спортивных достижений. Велико число известных сегодня всему миру воспитанников «Динамо», среди которых выдающиеся легкоатлеты, футболисты и хоккеисты, гимнасты, борцы и боксеры, гребцы и пловцы, лыжники и баскетболисты, теннисисты и конькобежцы. Неувядаемую славу принесли отечественному спорту динамовцы своими многочисленными победами на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

Самарская региональная организация ОГО ВФСО «Динамо» на протяжении века осуществляет работу по повышению социальной защищенности ветеранов, вовлечения их в массовый спорт, поддержания физической активности сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Самарской области.

Самарская организация всегда славилась своими незыблемыми традициями и уважением к ветеранам. Со временем молодые самарские парни переросли из хороших спортсменов в отличных тренеров-преподавателей при самарском «Динамо», воспитав целую плеяду победителей. Образовав костяк ветеранского движения, они и по сей день продолжают тренировать юных динамовцев, передавать опыт молодым спортсменам и пропагандировать динамовские принципы. Их имена и фамилии внесены золотыми буквами в историю Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО