17 юных жителей Чапаевска в торжественной обстановке получили первые паспорта

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В Чапаевске сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Ульяной Братушкиной, в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России», реализуемой общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых», вручили первые паспорта 17 юным жителям города.

В торжественной обстановке, в конференц-зале администрации, из рук врио начальника экспертно-криминалистического отделения Отдела МВД России по городу Чапаевску майора полиции Дениса Демидова и первого заместителя главы администрации Александра Краснова самые активные и целеустремленные юноши и девушки города, которым исполнилось 14 лет, получили свои первые паспорта.

В копилке каждого из ребят уже есть множество различных наград и дипломов, но именно сегодняшнее мероприятие – получение главного документа, удостоверяющего личность – стало одним из важнейших событий в их жизни.

Ребятам напомнили о важности бережного обращения с паспортом и рассказали, какие права и обязанности они получают вместе с документом.

Церемония вручения паспортов завершилась торжественным произнесением клятвы. Юные граждане России торжественно пообещали быть примером для младших и опорой для старших, уважать окружающих, бережно хранить память поколений, трудиться, мечтать и созидать во благо Родины.