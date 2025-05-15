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17 мая Самара присоединится к всероссийской культурной акции «Ночь музеев». В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне она будет посвящена теме «Герои» и объединит более 50 площадок - музеи, выставочные залы, галереи, арт-пространства и др.

Так, например, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина приглашает гостей на выставку «Тыл», музей «Детская картинная галерея» - на выставку «Трудовая передовая», Музей истории трамвайно-троллейбусного управления подготовил экскурсию «Рельсы памяти», а программа филиала Третьяковской галереи в Самаре будет посвящена первой годовщине с момента его открытия. В Центральной городской библиотеке им.Н.К.Крупской пройдет спектакль по мотивам произведений Ольги Берггольц в исполнении Театра-студии «Лицей», а в театре «Самарская площадь» - экскурсия по выставке «За мир и гармонию – через искусство. Донецк – Минск – Самара» от заслуженной артистки Самарской области Натальи Носовой.

В Струковском саду с 12:00 гостей ждет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (12+), которую проведет знаток одноименного клуба, обладатель «Хрустальной совы» Борис Белозеров. В это же время там начнется программа от профессиональных и детских театров, а с 13:00 – просветительская программа от «Движения Первых». С 15:00 до 18:00 самарские артисты представят «Песни Победы» в формате «концертной фронтовой бригады». Основную часть акции в 18:00 начнет программа «Песня, спетая сердцем…», посвященная юбилею со дня рождения Леонида Утесова. Также на сцену выйдут солисты ведущих музыкальных театров Москвы, участники телевизионных проектов «Романтика романса» и «Большая опера» телеканала «Культура». Завершит музыкальный вечер концертная программа «Музыка любви» с участием заслуженной артистки России, солистки Москонцерта Нины Шацкой.

Полная программа Всероссийской культурной акции «Ночь музеев» в Самаре доступна здесь.

Для комфортного передвижения горожан и гостей Самары 17 мая будут организованы бесплатные автобусы с интервалом в 20 минут, начиная с 14:00 и заканчивая в 20:00, по двум маршрутам:

- площадь Кирова - площадь Революции – площадь Кирова,

- собор Кирилла и Мефодия - улица Молодогвардейская (пересечение с ул. Льва Толстого) – собор Кирилла и Мефодия.

Фото: администрация Самары