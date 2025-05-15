Я нашел ошибку
Главные новости:
Руководитель ведомства подчеркнул, что в службе скорой помощи работают люди, которые пришли в профессию по призванию. Они готовы прийти на помощь каждому пациенту.
Самарская служба скорой медпомощи отмечает 90-летие
Участниками соревнований станут борцы 16-18 лет из России и 11 стран дальнего и ближнего зарубежья.
Завтра в Самаре начинаются поединки турнира по греко-римской борьбе «Новая высота»
Для комфортного передвижения горожан и гостей Самары 17 мая будут организованы бесплатные автобусы.
17 мая Самара присоединится к всероссийской культурной акции «Ночь музеев»
Подписанный документ станет основой для дальнейшей согласованной работы и послужит инструментом реализации мер по защите прав и законных интересов граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
УФСИН СО заключил соглашение с Самарским филиалом фонда «Защитники Отечества» 
С начала 2025 года на территории региона зафиксировано 17 случаев отравления угарным газом.
МЧС СО: бытовой гaз может нести опасность
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +20, +22°С.
16 мая в регионе без осадков, ночью местами заморозки -2°С, днем до +24°С
По итогам МедиаФорума были определены победители.
120 юных медийщиков региона стали участниками регионального МедиаФорума от Движения Первых
На текущий момент реализуется первый этап внедрения современных методик бережливого производства.
Самарская судостроительная компания присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда»
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.22
-0.33
EUR 90.38
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
17 мая посетители СОУНБ смогут принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»
«Вы – гордость региона»: Вячеслав Федорищев вручил награды многодетным семьям
В СОУНБ стартует майский цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

17 мая Самара присоединится к всероссийской культурной акции «Ночь музеев»

15 мая 2025 18:58
106
Для комфортного передвижения горожан и гостей Самары 17 мая будут организованы бесплатные автобусы.

17 мая Самара присоединится к всероссийской культурной акции «Ночь музеев». В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне она будет посвящена теме «Герои» и объединит более 50 площадок - музеи, выставочные залы, галереи, арт-пространства и др.

Так, например, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина приглашает гостей на выставку «Тыл», музей «Детская картинная галерея» - на выставку «Трудовая передовая», Музей истории трамвайно-троллейбусного управления подготовил экскурсию «Рельсы памяти», а программа филиала Третьяковской галереи в Самаре будет посвящена первой годовщине с момента его открытия. В Центральной городской библиотеке им.Н.К.Крупской пройдет спектакль по мотивам произведений Ольги Берггольц в исполнении Театра-студии «Лицей», а в театре «Самарская площадь» - экскурсия по выставке «За мир и гармонию – через искусство. Донецк – Минск – Самара» от заслуженной артистки Самарской области Натальи Носовой.

В Струковском саду с 12:00 гостей ждет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (12+), которую проведет знаток одноименного клуба, обладатель «Хрустальной совы» Борис Белозеров. В это же время там начнется программа от профессиональных и детских театров, а с 13:00 – просветительская программа от «Движения Первых». С 15:00 до 18:00 самарские артисты представят «Песни Победы» в формате «концертной фронтовой бригады». Основную часть акции в 18:00 начнет программа «Песня, спетая сердцем…», посвященная юбилею со дня рождения Леонида Утесова. Также на сцену выйдут солисты ведущих музыкальных театров Москвы, участники телевизионных проектов «Романтика романса» и «Большая опера» телеканала «Культура». Завершит музыкальный вечер концертная программа «Музыка любви» с участием заслуженной артистки России, солистки Москонцерта Нины Шацкой.

Полная программа Всероссийской культурной акции «Ночь музеев» в Самаре доступна здесь.

Для комфортного передвижения горожан и гостей Самары 17 мая будут организованы бесплатные автобусы с интервалом в 20 минут, начиная с 14:00 и заканчивая в 20:00, по двум маршрутам:

- площадь Кирова - площадь Революции – площадь Кирова,

- собор Кирилла и Мефодия - улица Молодогвардейская (пересечение с ул. Льва Толстого) – собор Кирилла и Мефодия.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Руководитель ведомства подчеркнул, что в службе скорой помощи работают люди, которые пришли в профессию по призванию. Они готовы прийти на помощь каждому пациенту.
15 мая 2025, 19:17
Самарская служба скорой медпомощи отмечает 90-летие
Руководитель ведомства подчеркнул, что в службе скорой помощи работают люди, которые пришли в профессию по призванию. Они готовы прийти на помощь каждому... Здравоохранение
95
Участниками соревнований станут борцы 16-18 лет из России и 11 стран дальнего и ближнего зарубежья.
15 мая 2025, 19:04
Завтра в Самаре начинаются поединки турнира по греко-римской борьбе «Новая высота»
Участниками соревнований станут борцы 16-18 лет из России и 11 стран дальнего и ближнего зарубежья. Спорт
95
Подписанный документ станет основой для дальнейшей согласованной работы и послужит инструментом реализации мер по защите прав и законных интересов граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
15 мая 2025, 18:34
УФСИН СО заключил соглашение с Самарским филиалом фонда «Защитники Отечества» 
Подписанный документ станет основой для дальнейшей согласованной работы и послужит инструментом реализации мер по защите прав и законных интересов граждан,... Общество
115
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2025  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
218
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
14 мая 2025  13:34
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
364
В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву
14 мая 2025  12:51
В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву
404
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
14 мая 2025  12:06
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
334
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
14 мая 2025  11:33
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
333
Весь список