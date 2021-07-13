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16% жителей Самарской области регулярно едят фастфуд

13 июля 2021 09:58
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16% жителей Самарской области регулярно едят фастфуд

Службы исследования hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос работников Самарской области, и выяснила, что основу питания примерно каждого шестого (16%) жителя области составляет фастфуд. Стоит отметить, что это самые низкие показатели по стране, самые высокие в Свердловской области (37%). 

87% опрошенных жителей региона сообщили, что основу их рациона составляют мясные блюда, 82% регулярно употребляют в пищу овощи, 59% — крупы, 51% — пасту. 38% не представляют свой рацион без десертов. Рыбные блюда входят в привычное меню 43% жителей Самарской области.

Мужчины чуть чаще, чем женщины отмечают, что основу их рациона составляет фастфуд (28% против 22%). Также, как и молодые соискатели в возрасте 18-24 лет: именно в этой возрастной группе чаще всего встречаются «любители» фастфуда (43%). 

Теги: соцопрос фастфуд

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