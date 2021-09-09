16 сентября назовут имена лауреатов областного фестиваля «Душа Баяна»

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С 18 августа по 5 сентября 2021г. мы были свидетелями яркого, душевного, творческого события – в самарском регионе проходил Второй областной фестиваль «Душа Баяна», посвящённый 170-летию Самарской губернии. Фестиваль смог заглянуть в каждый её уголок. Самодеятельные артисты, настоящие самородки своего дела, и, конечно же, благодарные зрители встречали членов жюри во всех городах и муниципальных районах.

Организаторы надеются, что Фестиваль и дальше сможет радовать своим творчеством всех жителей области и благодарят всех участников конкурса за труд и верность любимому делу.

Совсем скоро, 16 сентября 2021 года, на сцене Театра драмы им. А.Н. Толстого (г.Сызрань, ул.Советская, д.92) состоится гала-концерт областного фестиваля «Душа Баяна», где и будут названы имена лауреатов и обладателей специальных призов и гран-при. Начало концерта – в 13:00.