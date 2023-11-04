16% работающих самарцев продлят День народного единства отпусками и отгулами

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Отдых на День народного единства чаще всего продляют отпусками и отгулами горожане моложе 34 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные самарцы.

Продлить День народного единства отпусками или отгулами планируют 16% работающих. Чаще всего о подобном решении рассказывали самарцы до 34 лет (24%).



В этом году на День народного единства мы отдыхаем с 4 по 6 ноября, и большинство горожан проведет эти дни дома в кругу семьи (59%). 17% будут работать. По 5% уедут на дачу или в небольшую поездку в другой город.



Время проведения: 16—24 октября 2023 года