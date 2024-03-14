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16 марта в Самаре встретят тематический поезд Минобороны РФ «Сила в правде»

14 марта 2024 17:45
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Гости мероприятия смогут посетить 9 тематических вагонов.

16 марта тематический поезд «Сила в правде» прибывает в Самару. Гости мероприятия смогут посетить 9 тематических вагонов, внутри которых размещены выставки, посвящённые развитию Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Главного военно-политического управления ВС РФ и юнармейскому движению. Тематические вагоны «С отвагой в сердце», «Всегда на высоте», «Долг, Честь, Отвага» будут представлены новейшими образцами вооружения, современной формой одежды и экипировкой, интерактивными экспозициями и отдельными зонами, посвященными темам мужества и подвигов военнослужащих в ходе выполнения задач СВО.

На 4-х платформах посетители увидят образцы новейшей техники Российской армии и трофейную боевую машину пехоты США БМП М2 «Брэдли», привезенную из зоны специальной военной операции.

На платформе-сцене состоится концерт, на котором выступят военные творческие коллективы. Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу из полевых кухонь и горячий чай.

Старт агитационно-пропагандистской акции «Сила в правде» был дан 23 февраля 2024 года на Киевском вокзале Москвы. Поезд посетит города от Москвы до Владивостока, длительность маршрута составляет более 30 тысяч километров. Акция завершится на Белорусском вокзале Москвы в канун празднования Дня Победы.

На территории Самарской области Акция проводится при поддержке Правительства Самарской области.

Время проведения: с 9.00 до 15.00.

Место проведения: 1-й перрон железнодорожного вокзала г. Самара (пл. Комсомольская, 1). Проход на перрон через железнодорожный вокзал.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

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