16 марта ГУФССП СО будет проведен личный прием граждан

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16 марта 2023 года Главным управлением ФССП России по Самарской области будет проведен личный прием граждан по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении мобилизованных граждан, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, их родственников.

Прием будет проводиться в Главном управлении ФССП России по Самарской области (г. Самара, ул. Урицкого, д. 17) с 9:00 до 18:00, в приемной Уполномоченного по правам человека Самарской области (г. Самара, ул. Маяковского, 20) с 15:00 до 18:00 и в приемной Главного федерального инспектора по Самарской области (г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210) с 14:00 до 17:00. Также с 09:00 до 12:00 прием граждан будет осуществляться в офисах Многофункциональных центров в г. Тольятти

(ул. Юбилейна, 4), г. Сызрани (проспект 50 лет Октября, 28а), г. Новокуйбышевска

(ул. Свердлова, 23а), г. Чапаевска (ул.Пролетарская, 5а), а также Волжского района Самарской области (г. Самара, ул. Дыбенко, 12в).

Уточнить информацию о проведении приема можно по номеру телефона: 8 (846) 266-38-71.