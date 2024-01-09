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15 января завершится дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное»

9 января 2024 14:29
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Участниками самого народного проекта стали более 585 тысяч человек, а это свыше 100 тысяч семейных команд.

15 января 2024 года завершится дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное». Участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали более 585 тысяч человек, а это свыше 100 тысяч семейных команд.

Семейный проект, объединяющий поколения, стартовал в преддверии Года семьи. О его запуске 1 сентября объявил Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин. Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал Президент России. За три с половиной месяца конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».

По итогам регистрации заявок на конкурс Самарская область вошла в топ регионов по числу участников - 2,6%. В тройке лидеров: Москва (8,6%), Московская область (5,6%), Краснодарский край (4,2%). В некоторые семейные команды вошли родственники, проживающие за рубежом. Участниками конкурса стали представители 81 страны, в том числе государств Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ.

25 октября прошлого года стартовал дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное». В рамках этого этапа участники выполняют задания на разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья», «Новый год», «Первая помощь», «Новый год», «Рецепт Жуковых». Благодаря совместному выполнению конкурсных задач, семьи вспоминают и создают семейные традиции, готовят, занимаются вместе спортом, придумывают и поют песни, делают добрые дела. Главное условие всех конкурсных испытаний – их выполнение всеми членами семейной команды. Можно выполнить все предложенные задания, а можно сконцентрироваться на тех, которые кажутся семьям наиболее интересными.

В рамках дистанционного этапа продолжается Марафон заданий, запущенный 4 декабря. Участвуя в нем, конкурсанты получают дополнительные призы за оперативность выполнения заданий. Каждая неделя Марафона посвящена одному из конкурсных испытаний. Так, неделю с 8 по 14 января предлагается посвятить выполнению задания «История семьи». Задания этого направления предлагают участникам больше узнать о традициях своей семьи, корнях и достижениях родственников.

Свои призы для семейных команд, которые наиболее успешно справятся с заданиями дистанционного этапа, подготовили также партнеры и члены Наблюдательного совета конкурса: концерт с участием известного саксофониста, народного артиста Российской Федерации Игоря Бутмана, посещение студии звукозаписи Black Star и возможность выпустить свою песню на музыкальных площадках от продюсера, генерального директора и соучредителя лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова, фортепианный эксклюзивный урок-концерт от певца, продюсера, актера театра и кино, народного артиста Российской Федерации Дмитрия Маликова, поездка в гости к семье певца Сергея Жукова.

«Закончились новогодние каникулы, но у наших семей есть еще целая неделя, чтобы успеть подключиться к выполнению заданий конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» или же выполнить те конкурсные испытания, которые еще не успели. Задания конкурса совсем не сложные и направлены, в первую очередь, на то, чтобы объединить семьи общими увлекательными и полезными делами, дать возможность провести больше времени вместе. По итогам дистанционного этапа совсем скоро определятся семейные команды, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах конкурса», – отметила заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Окружные полуфиналы состоятся весной этого года, а летом пройдет финал конкурса «Это у нас семейное». Главные призы для финалистов и победителей – 300 больших семейных путешествий и 30 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

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