15 волонтёров губернии уехали в Анапу для помощи в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов 

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15 волонтёров и уехали в Анапу для помощи в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье..

В числе добровольцев — активисты Самарского Союза Молодежи, бойцы Российских студенческих отрядов и сотрудники министерства молодежной политики.

В Анапу добровольцы прибудут 21 февраля, а вернутся 2 марта. Как и другие волонтёры, самарцы будут чистить побережье, птиц и животных от нефтепродуктов.

Стать волонтёром моря и прочитать подробнее о том, как помочь можно здесь.

Фото: пресс-служба правительства СО