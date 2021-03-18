15% самарцев, состоящих в браке, не сообщают реальный размер своей зарплаты даже супругам

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Растет число россиян, считающих, что интересоваться заработком родных и близких недопустимо. 15% респондентов, состоящих в браке, не сообщают реальный размер своей зарплаты даже супругам.



Лишь 11% респондентов считают, что вопрос «Сколько зарабатываешь?» можно задавать всем друзьям и близким, при этом мужчины думают так вдвое чаще женщин (15% против 8%). По мнению 40% россиян, спрашивать о зарплате допустимо лишь у самых близких друзей и родственников, причем женщины разделяют такую позицию чаще мужчин (45% против 33%). Почти каждый третий опрошенный (31%) уверен, что интересоваться чужими доходами недопустимо в любом случае, — количество россиян, согласных с этой точкой зрения, растет.



О размере своего заработка россияне чаще всего сообщают своей второй половине (51%), родителям (41%) и друзьям (24%). Лишь каждый десятый рассказывает о своей зарплате родственникам (10%). Каждый пятый (19%) не говорит об этом никому. При этом женщины больше мужчин открыты перед своими родителями (47% против 35% соответственно), а мужчины — перед своей второй половиной (52% против 49%). Особенно любит поговорить о доходах молодежь от 18 до 24 лет: эта категория опрошенных намного чаще других сообщает о размере зарплаты и любимым (63%), и родителям (81%), и друзьям (57%), и другим родственникам (22%).



Опрос респондентов, состоящих в браке, показал, что 8 из 10 россиян не скрывают от супругов информацию о зарплате. Такая открытость чаще свойственна молодежи до 24 лет (94%). И напротив, по словам 15% опрошенных, их вторая половина не знает о реальном размере их зарплаты. Свою позицию опрошенные чаще всего аргументируют необходимостью личных расходов, о которых вовсе необязательно знать всем членам семьи, раздельным бюджетом или напряженными взаимоотношениями. По сравнению с 2019 годом число россиян, не сообщающих супругам о реальном размере зарплаты, увеличилось на 3 процентных пункта.



Лишь 9% респондентов, рассказывая о своем заработке, испытывают положительные чувства. Каждый четвёртый россиянин (26%) испытывает отрицательные эмоции. В большей степени это свойственно молодежи до 24 лет (50%) и опрошенным с зарплатой до 30 тыс. руб. (36%).

В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.