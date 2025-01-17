15% самарцев критикуют ценности своего работодателя

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Высокий уровень совпадения ключевых приоритетов персонала и бизнеса чаще отмечается в крупных компаниях. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

57% работающих самарцев отметили, что им близки и понятны корпоративные ценности их организации. 15% горожан критикуют ценности своего работодателя или считают, что заявленные принципы на практике не соблюдаются. 13% признались, что корпоративные ценности не понимают. Еще 10% не знают, каких принципов придерживается их работодатель.



Женщины более осведомлены о бизнес-ценностях компаний, в которых работают, и чаще разделяют их.



Среди сотрудников предприятий крупного бизнеса больше как тех, кто разделяет ценности компании (58%), так и тех, кто эти ценности критикует (19%). Осведомленность работников крупных компаний о корпоративных ценностях в целом выше, чем у персонала среднего и малого бизнеса.

Время проведения: 8 декабря 2024 — 14 января 2025 года