15 августа  День памяти Виктора Цоя

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Поклонники творчества Виктора Цоя в годовщину его гибели собираются у памятной стены на Арбате и исполняют его песни, передает корреспондент РИА Новости.

День памяти артиста отмечается 15 августа в годовщину его смерти.

"Цой - это классика. Его песни очень нравятся, вот на гитаре научился играть", - сказал один из молодых музыкантов Алексей.

"Это музыка моей юности. Еще со школьных времен его слушаю", - отметил поклонник по имени Юрий в футболке с изображением своего кумира.

Зрители вместе с музыкантами исполняют песни группы "Кино", такие как "Перемен", "Звезда по имени Солнце", "Песня без слов" и другие. У стены собрались разные поколения: люди зрелого возраста, молодежь, подростки и даже совсем юные фанаты, явно школьного возраста. Все вместе они подпевают, аплодируют и танцуют.

Фронтмен группы "Кино", поэт и музыкант Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. По официальной версии, он уснул за рулем, его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".

Фото: ru.freepik.com