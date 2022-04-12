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15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах

12 апреля 2022 11:00
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15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах

Актуально для родителей: 15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах на новый 2021-2022 учебный год

Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования Администрации Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе «Поиск заявлений»).

В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) для внесения в заявление необходимых изменений.

Информация об имеющихся в МДОУ свободных местах размещена на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе «Образовательные организации).

Теги: Акценты В центре внимания

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