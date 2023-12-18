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15-16 декабря в Самарской области проходили Дни азербайджанской культуры. Мероприятия были приурочены к 100-летию видного советского и азербайджанского государственного деятеля Гейдара Алиева и 20-летию общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области».

В рамках Дней азербайджанской культуры состоялись круглый стол на тему «Россия - Азербайджан: вчера, сегодня, завтра», презентация фильма, посвященного жизни и деятельности видного советского и азербайджанского государственного деятеля Гейдара Алиева, судьба которого была тесно связана с Россией.

В Самаркой области сильны традиции добрососедства и межнациональной дружбы. На территории региона в мире и согласии проживают представители 157 национальностей. Большую роль в укреплении дружбы народов играют общественные организации и объединения.

Азербайджанцы активно участвуют в общественной жизни региона, преумножают его культурные традиции. Так, при общественной организации «Лига Азербайджанцев Самарской области», которая выступила основным организатором Дней азербайджанской культуры в Самаре, сформированы профессиональные творческие коллективы «Хаял» и «Алпан», которые являются частыми участниками культурных событий города и области.

Кульминацией Дней азербайджанской культуры в Самаре стал гала-концерт в ДК «Звезда». В мероприятии приняли участие и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина, глава Самары Елена Лапушкина, представители Республики и соседних регионов, члены Общественной палаты, общественные деятели, ученые, лидеры местных национальных общественных организаций, руководители азербайджанских общественных объединений регионов Приволжского Федерального округа, Республики Дагестан и города Москвы, а также сотрудники Государственного Комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой. Почетными гостями стали азербайджанцы – участники СВО.

В программу гала-концерта вошли выступления виртуоза - скрипача, заслуженного артиста Азербайджана Джейхуна Исмаилова и духового оркестра городского округа Самара под руководством дирижера, заслуженного артиста Самарской области Марка Когана, народного артиста России Марка Левянта, народной артистки Азербайджана Назакет Теймуровой в сопровождении народного артиста Азербайджана – кяманчиста Эльшана Мансурова и тариста Интигама Октайлы, лауреата Всероссийских и Международных конкурсов Вадима Зубкова, танцевальных коллективов Лиги азербайджанцев Самарской области «Хаял» и «Алпан», лауреата Всероссийских музыкальных конкурсов Аиды Акперовой.

С приветствием от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к участникам мероприятия обратилась и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.

«Азербайджанцы, проживающие в нашем регионе, опираясь на духовные традиции своих предков, вместе с другими народами нашей многонациональной губернии решают насущные задачи сегодняшнего дня. Сохраняя неразрывную связь со своей исторической Родиной, вы многое делаете для развития дружественных отношений между нашими странами и народами. Совместно с другими национальными общественными организациями вы ведете большую воспитательную, просветительскую работу. Единство действий и помыслов позволяет достойно преодолевать любые трудности и делает нас лучше и сильнее. Уверен, впереди у нас огромные перспективы плодотворной совместной деятельности во имя сохранения межнационального мира, укрепления дружбы и партнерских отношений между Самарской областью и Азербайджанской Республикой», - было отмечено в приветственном адресе главы региона.

Елена Лапушкина поблагодарила председателя общественной организации «Лига азербайджанцев» Ширвана Керимова за большой вклад в укрепление дружеских связей между народами, а также наградила благодарственными письмами Главы городского округа Самара членов организации.

Фото: администрация Самары