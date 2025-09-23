14% самарцев за последний год брали отпуск вне графика

130

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные жители города.



За последний календарный год 14% работающих самарцев обращались к руководству с заявлением о предоставлении отпуска вне графика: 10% — имея на то законные основания, 4% — не имея. Причем чем старше респонденты, тем чаще они сталкиваются с обстоятельствами, заставляющими писать заявления на внеплановые отпуска. Причинами обращения становились болезни близких, травмы домашних питомцев, проблемы в учебе, «горящие» путевки, каникулы детей школьного возраста, семейные неурядицы и проч. Некоторые признавались, что уходили во внеплановые отпуска на основной работе, когда подворачивалась высокооплачиваемая подработка в другом месте.



К счастью, к внеплановым отпускам бизнес вполне лоялен: в 90% случаев отказов в предоставлении не было.



Время проведения: 3—9 сентября 2025 года