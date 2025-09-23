Я нашел ошибку
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
14% самарцев за последний год брали отпуск вне графика

23 сентября 2025 10:33
В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные жители города.


За последний календарный год 14% работающих самарцев обращались к руководству с заявлением о предоставлении отпуска вне графика: 10% — имея на то законные основания, 4% — не имея. Причем чем старше респонденты, тем чаще они сталкиваются с обстоятельствами, заставляющими писать заявления на внеплановые отпуска. Причинами обращения становились болезни близких, травмы домашних питомцев, проблемы в учебе, «горящие» путевки, каникулы детей школьного возраста, семейные неурядицы и проч. Некоторые признавались, что уходили во внеплановые отпуска на основной работе, когда подворачивалась высокооплачиваемая подработка в другом месте.

К счастью, к внеплановым отпускам бизнес вполне лоялен: в 90% случаев отказов в предоставлении не было.

Время проведения: 3—9 сентября 2025 года

Теги: Опрос

Зумеры мечтают работать под началом публичных руководителей
23 сентября 2025, 10:17
Публичность руководящего состава компании-работодателя оказалась наиболее важной именно для поколения зумеров, представители других возрастов заметно реже... Общество
Каждый пятый россиянин меняет отношение к ипотеке после рождения ребенка
19 сентября 2025, 13:33
13% опрошенных до появления детей считали ипотеку неприемлемым шагом Общество
83% самарцев считают себя счастливыми
19 сентября 2025, 09:59
Среди женщин доля тех, кто однозначно считает себя счастливым, выше. Происшествия
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025  11:49
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
23 сентября 2025  10:00
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
