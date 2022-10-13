14 октября время прямой линии с начальником ГИБДД СО Юрием Некрасовым переносится на 15.00 часов

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В связи со служебной необходимостью время прямой линии с начальником Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрием Некрасовым переносится на 15.00 часов.



14 октября 2022 года с 15:00 до 16:00 начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Александрович Некрасов ответит на вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения и организации работы Госавтоинспекции региона.



В указанное время любой желающий может позвонить по телефону 8 (846) 339-50-69 и получить компетентный ответ на свой вопрос.



Кроме того, принимаются предложения по совершенствованию организации дорожного движения, общественному контролю за дорожным движением, различным мероприятиям, способствующим пропаганде дисциплины и законности на улицах и дорогах области.

Фото: ГУ МВД СО