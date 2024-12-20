1300 мероприятий приготовили для юных самарцев в преддверии Нового года

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Для создания праздничного настроения школы, детские сады украсили классы и группы. Для ребят подготовлено более 1 300 новогодних мероприятий с выдачей подарков. В этом году предусмотрено более 210 000 кондитерских наборов.

Главная городская ёлка, которая пройдет 24 декабря в театре оперы и балета. Ребятам покажут музыкальный спектакль «Щелкунчик». В мероприятии примут участие дети участников СВО, победители всероссийских конкурсов, олимпиад, из многодетных семей и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

В этот же день в культурно-развлекательном центре «Звезда» организован благотворительный музыкально-хореографический спектакль «Просто сказка».

В период длинных праздничных выходных традиционно на портале городского проекта «Самарское детство» запланировано проведение онлайн-смены «Самарские каникулы». Ребят ждёт виртуальное путешествие по музеям, знакомство с их главными достопримечательностями, особенностями празднования Нового года в различных странах и конфессиях. Также для школьников проведут декоративно-прикладные и кулинарные мастер-классы.