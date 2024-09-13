13 сентября пройдет торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева

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Мероприятие начнется в 13:00.

Самарское областное вещательное агентство будет транслировать торжественную церемонию (6+) из здания регионального Правительства.



Она состоится 13 сентября в 13:00. Увидеть ее можно:



- на телеканале "Губерния" (12+, 21-я кнопка);

- на сайте (16+);

- в нашем телеграм-канале и группе ВКонтакте;

- на официальном сайте Правительства Самарской области;

- в группе ВКонтакте "Самарская область".



В мероприятии примут участие полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, главы городов и районов области, депутаты, общественники, руководители министерств и ведомств, крупных предприятий региона, пишет Сова.