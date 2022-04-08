13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве

83

Открыта предварительная запись на прием по телефону 8(846)3372903.

Задать вопросы о невыплате или задержке заработной платы, незаконных сокращениях, по работе центров занятости населения можно и в письменной форме по электронной почте Ombudsman.Samara@yandex.ru (не забудьте указать телефон для обратной связи).

Все обращения будут проработаны сотрудниками аппарата Уполномоченного и специалистами минтруда, чтобы 13 апреля, в день целевого приема по соблюдению трудовых прав, граждане смогли получить подробные ответы по сложившимся ситуациям.