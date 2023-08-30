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12–13 сентября в Москве пройдет Международный антифашистский форум-2023, приуроченный к Международному дню памяти жертв фашизма.

Начиная с 1995 года Форумы проводились Международным Союзом бывших малолетних узников фашизма и Российским союзом бывших несовершеннолетних узников фашизма при поддержке Правительства Российской Федерации, были посвящены юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне и являлись актами сохранения исторической памяти.

Начиная с шестого Форума, проведенного в 2020 году и посвященного 75-летию Великой Победы, соорганизаторами Форума также стали Общероссийское движение «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» и Общероссийская организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ». Форум был включен в «План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году» (п. 181), утвержденный руководителем Администрации Президента Российской Федерации 18 октября 2019 года (№А4-17978).

В соответствии с решением Международного антифашистского форума-2020 Форум стал проводиться в ежегодном формате в преддверии Международного дня памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября).

Предупредить мир о реальной угрозе фашизма, снова заявившего о себе, – одна из главных целей Международного антифашистского форума-2023. Девиз Форума: «Помним о прошлом – думаем о будущем». Сегодня, спустя 78 лет после Победы советского народа в Великой Отечественной войне, человечеству вновь приходится сталкиваться с проявлениями фашизма. В XXI веке на смену «коричневой чуме» пришел коллективный Запад – агрессивный империализм во главе с США и НАТО, олицетворяющий «золотой миллиард» и ненавидящий весь остальной семимиллиардный «биологический мусор» также, как нацисты ненавидели «недочеловеков».

Эксперимент было решено провести над Украиной, втянув её в разрушение нашей единой истории под лозунгом «Украина не Россия, а антиРоссия». Последовательно запрещались русский язык, русские школы, вековое единое православие, были разорваны практически все человеческие связи. Потомки ОУН – УНСО, Бандеры и Шухевича по указке США и НАТО вначале организовывали факельные шествия, а потом госпереворот, так называемую «революцию достоинства», и войну на Донбассе. Восемь лет жители Донбасса гибли при обстрелах, жили в подвалах, теряли близких и родные дома.

События, происходящие в мире, и продолжающаяся антироссийская истерия вызывают справедливое негодование ветеранов Великой Отечественной войны, жертв фашизма – бывших малолетних узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, а также других пострадавших от фашизма представителей международного сообщества.

Напомним, своя уникальная масштабная акция солидарности в борьбе с фашизмом и нацизмом – Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!» – впервые прошла в этом году в Самарской области накануне святого для каждого россиянина праздника – Дня Победы. За шесть дней фестиваль объединил 6 областных городов и музыкантов из России, Великобритании, Испании, Франции, Финляндии, Литвы, Никарагуа, Словении. Участники, выражая солидарность с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, записали обращение со словами поддержки в его адрес, а также выступили с антифашистским манифестом. «С благодарностью, уважением, гордостью мы вспоминаем славную и трагическую историю нашей страны. Слишком дорогую цену заплатила наш народ за Победу, победу над нацизмом. И сегодня наши доблестные парни, защитники Отечества продолжают дело своих дедов и прадедов и вновь с оружием в руках противостоят тому же врагу в новом обличии. Они в наших сердцах, мы вместе. Я знаю, что мы будем делать все для того, чтобы и в этот раз приближать День Победы, работая изо всех сил. Безусловно, этой грядущей победе будет способствовать солидарность с нашим народом миллионов жителей планеты. Объединившись с нашими друзьями, сплотившись вокруг нашего национального лидера, Президента страны Владимира Владимировича Путина, мы вместе справимся. Этот враг человечества будет разбит и победа будет за нами», – сказал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подчеркивая необходимость объединения усилий людей доброй воли в борьбе с фашизмом и неонацизмом.

В ходе пленарного заседания Международного антифашистского форума-2023, участие в котором самарских представителей в настоящее время обсуждается, будет представлен доклад Оргкомитета о современных проявлениях фашизма в различных странах, а также формах и методах эффективного противодействия им со стороны общества. Будут затронуты вопросы фальсификации истории Второй Мировой и Великой Отечественной войны, оказания моральной, правовой и материальной помощи жертвам фашизма, патриотического воспитания подрастающего поколения и другие.

С докладами также выступят руководители ветеранских и молодежных организаций, вузов и студенческого сообщества, профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, комиссий Общественной палаты РФ, федеральных органов исполнительной власти, представители региональных властей, религиозных конфессий, национальных диаспор, дипломатических представительств иностранных государств в Российской Федерации, Герои Советского Союза и Российской Федерации, политологи, историки. К участию в пленарном заседании приглашены представители молодежи и НКО.

Программой Форума запланирована Международная видеоконференция с прямым включением представителей ряда зарубежных государств, среди которых: Белоруссия, Узбекистан, Германия, США, Италия, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Сербия, Македония, Черногория, Латвия, Израиль, Франция, Финляндия, Турция и другие. Участие в видеоконференции примет ряд высших учебных заведений России, представители которых также выступят с докладами.

В ходе мероприятия участники Форума возложат венки и цветы к мемориальному комплексу «Трагедия народов» на Поклонной горе. Также предусмотрена культурная программа для ветеранов Великой Отечественной войны, бывших малолетних узников фашизма, жителей блокадного Ленинграда.

По итогам Форума состоится пресс-конференция, на которой будут озвучены принятые решения и итоговая резолюция. После перевода на иностранные языки резолюция будет направлена в посольства зарубежных государств и ООН.