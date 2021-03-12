12 марта в России отмечается День работника уголовно-исполнительной системы

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Начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов поздравил сотрудников и ветеранов УИС с профессиональным праздником.

Рамиз Алмазов отметил, что уголовно-исполнительная система нашей страны с первых дней своего существования является важным звеном в системе правопорядка. Ее история неразрывна с биографией страны.

Только в Самарской области подразделения УИС участвовали в возведении Волжской ГЭС, нефтехимического и авиационного комплекса. Большие заслуги УИС отмечались в годы Великой Отечественной войны. В колониях для нужд фронта изготовлялось обмундирование, ящики для мин и другое имущество. Многие сотрудники сражались в действующей армии, награждены орденами и медалями. Сейчас работники исправительных учреждений достойно выполняют профессиональные обязанности, умело организуют производство, помогают осужденным встать на путь законопослушной жизни. Государство проявляет внимание к решению проблем УИС, повышение его авторитета в глазах общественности.

Генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов вручил сотрудникам и ветеранам дипломы и медали, женщинам - цветы. Пожелал крепкого здоровья, весеннего настроения, оптимизма и удачи, передает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО