12 июня стартует 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная!»

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12 июня в 00.00 (мск) стартует беспрецедентный телевизионный проект, организованный ВГТРК, ГТРК «Самара» при поддержке Правительства Самарской области - 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная!»

Главная цель телемарафона «Широка страна моя родная!» - помочь российскому зрителю по-новому увидеть свою страну, открыть ранее неизвестные памятники природы и культуры.

12 июня, в День России, масштабный телемарафон, аналогов которому ещё не было в истории отечественного телевидения, объединит в информационном пространстве исторические, географические, духовные, культурные ценности разных территорий, их туристические «жемчужины».

Журналисты, операторы, телеведущие, режиссеры дадут возможность жителям разных регионов увидеть и почувствовать общероссийский, «генетический» код: веру, единство, сохранение традиций. В ходе подготовки марафона силами всех региональных филиалов ВГТРК создается уникальный совместный телевизионный контент, который впоследствии станет материалом для съёмок фильмов, очерков, репортажей о России и её многонациональном населении.

24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны. Ключевыми точками на карте большого телевизионного путешествия станут: Калининград, Тула, Краснодар, Ставрополь, Нижний Новгород, Челябинск, Новосибирск и Владивосток.

Объединяющим центром Всероссийского телемарафона «Широка страна моя родная!» будет ГТРК «Самара». Из студии телерадиокомпании ведущие вместе с многомиллионной аудиторией телезрителей России пройдут дорогами русских первопроходцев - с запада на восток по всем часовым поясам, передавая «штурвал корабля» коллегам из регионов.

У региональных филиалов ВГТРК уже есть опыт проведения крупных телепроектов, объединяющих в эфире всю страну. Это 12-часовой марафон, посвященный юбилею первого полёта человека в космос, и 18-ти часовой марафон в честь Великой Победы.

Старт телемарафона длиною в сутки - 12 июня ровно в полночь по Московскому времени. В День России отправимся вместе в уникальное телевизионное путешествие, участником которого может стать каждый житель нашей великой страны.

Прямую трансляцию можно будет смотреть:

- на российской мультимедийной онлайн-платформе "SMOTRIM.RU",

- в мобильных версиях (официальные приложения для Android и iOS),

- на сайте tvsamara.ru,

- в эфире телеканала «Самара 24», на сайте www.tvsamara.ru, в группе «ВКонтакте» ГТРК «Самара»,

- в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК, телеканалах «Самара-24», «Башкортостан-24», «Нижний Новгород-24», «Волгоград-24», «Восток-24», «Запад-24», «Кавказ-24», а также на всех интернет ресурсах ГТРК в России.