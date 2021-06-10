Я нашел ошибку
Главные новости:
Центр управления регионом Самарской области входит в первую тройку территорий ПФО по качеству работы в системе «Инцидент Менеджмент».
Игорь Комаров оценил работу Центров управления регионами
Подрядчик заверил, что при усилении количественного состава бригады результат вполне достижим.
Дмитрий Азаров поставил задачу сдать насосно-фильтровальную станцию в Большой Глушице досрочно
К благоустройству в Нефтегорске подошли комплексно.
К 1 сентября в Нефтегорске появятся два теннисных корта, спортивная и детская площадки
Проект направлен на поиск и рассказ о неизвестных страницах истории нашего Отечества.
Из Самары стартовал военно-патриотический автопробег на ретро-машинах
24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны.
12 июня стартует 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная!»
Сегодня водолазы начали плановые работы у пляжа в районе I очереди самарской набережной.
 Самарские пляжи обследуют водолазы
Чтобы защитить свои данные, Apple рекомендует делать резервную копию и сбрасывать устройства перед сдачей в сервисный центр.
Apple заплатила несколько миллионов долларов компенсации студентке после слива её обнаженных фото
Ежедневно будут дежурить 44 спасателя. 
На берегу Волги начали работать 14 спасательных постов
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.2
0.12
EUR 87.81
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

12 июня стартует 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная!»

10 июня 2021 16:51
95
24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны.

12 июня в 00.00 (мск) стартует беспрецедентный телевизионный проект, организованный ВГТРК, ГТРК «Самара» при поддержке  Правительства Самарской области - 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная!»

Главная цель телемарафона «Широка страна моя родная!» - помочь российскому зрителю по-новому увидеть свою страну, открыть ранее неизвестные памятники природы и культуры. 

12 июня, в День России, масштабный телемарафон, аналогов которому ещё не было в истории отечественного телевидения, объединит в информационном пространстве исторические, географические, духовные, культурные ценности разных территорий, их туристические «жемчужины». 

Журналисты, операторы, телеведущие, режиссеры дадут возможность жителям разных регионов увидеть и почувствовать общероссийский, «генетический» код: веру, единство, сохранение традиций. В ходе подготовки марафона силами всех региональных филиалов ВГТРК создается уникальный совместный телевизионный контент, который впоследствии станет материалом для съёмок фильмов, очерков, репортажей о России и её многонациональном населении. 

24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны. Ключевыми точками на карте большого телевизионного путешествия станут: Калининград, Тула, Краснодар, Ставрополь, Нижний Новгород, Челябинск, Новосибирск и Владивосток.

Объединяющим центром Всероссийского телемарафона «Широка страна моя родная!» будет ГТРК «Самара». Из студии телерадиокомпании ведущие вместе с многомиллионной аудиторией телезрителей России пройдут дорогами русских первопроходцев - с запада на восток по всем часовым поясам, передавая «штурвал корабля» коллегам из регионов.

У региональных филиалов ВГТРК уже есть опыт проведения крупных телепроектов, объединяющих в эфире всю страну. Это 12-часовой марафон, посвященный юбилею первого полёта человека в космос, и 18-ти часовой марафон в честь Великой Победы.  

Старт телемарафона длиною в сутки - 12 июня ровно в полночь по Московскому времени. В День России отправимся вместе в уникальное телевизионное путешествие, участником которого может стать каждый житель нашей великой страны.

Прямую трансляцию можно будет смотреть:

- на российской мультимедийной онлайн-платформе "SMOTRIM.RU",

- в мобильных версиях (официальные приложения для Android и iOS),

- на сайте tvsamara.ru,

- в эфире телеканала «Самара 24», на сайте www.tvsamara.ru, в группе «ВКонтакте» ГТРК «Самара»,  

- в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК, телеканалах «Самара-24», «Башкортостан-24», «Нижний Новгород-24», «Волгоград-24», «Восток-24», «Запад-24», «Кавказ-24», а также на всех интернет ресурсах ГТРК в России.

Теги: 12 июня Акценты В центре внимания телемарафон

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сейчас в лагере оздоравливается 130 детей в возрасте с 10 до 17 лет.
10 июня 2021, 15:17
Дмитрий Азаров побывал в лагере «Юность» и проверил  организацию детского отдыха
Сейчас в лагере оздоравливается 130 детей в возрасте с 10 до 17 лет. Общество
365
Благодаря системной работе губернатора и поддержке федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
09 июня 2021, 21:18
Права почти 4 тысяч обманутых дольщиков СО будут восстановлены до конца 2023 года
Благодаря системной работе губернатора и поддержке федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Политика
445
Не все муниципалитеты пока справляются с задачей по вакцинации от коронавирусной инфекции.
08 июня 2021, 21:17
Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперштаба СО
Не все муниципалитеты пока справляются с задачей по вакцинации от коронавирусной инфекции. Здравоохранение
688
В центре внимания
24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны.
10 июня 2021  16:51
12 июня стартует 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная!»
92
Сейчас в лагере оздоравливается 130 детей в возрасте с 10 до 17 лет.
10 июня 2021  15:17
Дмитрий Азаров побывал в лагере «Юность» и проверил  организацию детского отдыха
357
Самара - лидер в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств
10 июня 2021  11:59
Самара - лидер в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств
279
В Самарской области отметят День России: ПРОГРАММА
10 июня 2021  10:53
В Самарской области отметят День России: ПРОГРАММА
340
Благодаря системной работе губернатора и поддержке федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
9 июня 2021  21:18
Права почти 4 тысяч обманутых дольщиков СО будут восстановлены до конца 2023 года
444
Весь список