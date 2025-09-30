12 часов в неделю — сколько времени россияне готовы уделять подработке

Платформа временной занятости «Авито Подработка» провела опрос среди более чем 7 000 работающих россиян, чтобы выяснить, как часто они подрабатывают и на что откладывают заработанные средства.
Результаты показали, что 44% работающих россиян уже имеют подработку, и в среднем им требуется около 4 месяцев, чтобы накопить на свою самую ближайшую финансовую цель.
- При этом 19% респондентов подрабатывают регулярно, а еще треть опрошенных (33%) пока только планируют найти дополнительный источник дохода.
- В среднем подрабатывающие россияне откладывают с подработки 16 750 руб/мес. Больше всего получается откладывать у работников такси и пассажирских перевозок — в среднем 25 850 руб/мес, специалистов в сфере управления персоналом — 23 675 руб/мес, работников автомобильного бизнеса — 21 390 руб/мес, и у специалистов в сфере строительства — 20 370 руб/мес.
- Почти треть (32%) опрошенных, имеющих подработку, полагают, что смогут накопить на свою финансовую цель с доходов от подработки за 1–3 месяца, а почти столько же (30%) планируют копить более полугода. Еще 27% респондентов с подработкой рассчитывают накопить на желаемую покупку за период от 4 до 6 месяцев.