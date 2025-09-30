12 часов в неделю — сколько времени россияне готовы уделять подработке

125

Платформа временной занятости «Авито Подработка» провела опрос среди более чем 7 000 работающих россиян, чтобы выяснить, как часто они подрабатывают и на что откладывают заработанные средства.

Результаты показали, что 44% работающих россиян уже имеют подработку, и в среднем им требуется около 4 месяцев, чтобы накопить на свою самую ближайшую финансовую цель.