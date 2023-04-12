12 апреля в России отмечается День космонавтики

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Сегодня весь мир отмечает дату, после которой началась новая эра освоения космического пространства. Ровно 62 года назад советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории полет в космос. Ракета-носитель вывела на орбиту корабль «Восток-1», который выполнил один оборот вокруг Земли. На 108-й минуте полет был завершен, посадка прошла в Саратовской области.

Ракета, которая вывела его на орбиту была создана на базе знаменитой "семерки". Она же межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, которая производилась в Куйбышеве, сейчас Самара.

Подвиг Гагарина вдохновил миллионы людей, он стал кумиром для нескольких поколений, а его знаменитое «Поехали!» облетело всю планету. За особенные заслуги первому космонавту планеты было досрочно присвоено звание майор. Приказ об этом опубликовало Минобороны. Традиционно в день космонавтики запланированы различные мероприятия во всех регионах страны — космический диктант, флешмобы, выставки, лекции. С праздником всех россиян поздравил наш экипаж, который сейчас несет вахту на МКС, сообщает 1 канал.