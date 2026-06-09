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111 заявок на участие в проекте Общества «Знание» уже подали наставники из Самарской области

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111 заявок на участие в проекте Общества «Знание» уже подали наставники из Самарской области

Свыше 7 тысяч участников из всех регионов России уже присоединились к проекту, который реализует Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Росдетцентра и Движения Первых. Прием заявок продолжается до 30 июня 2026 года на официальном сайте проекта.

Большая часть заявок на участие в проекте Знание.Наставники поступила от представителей школ, на наставников из организаций среднего профессионального образования приходится около 30% заявок. Самой активной категорией участников стали наставники-педагоги, они подали 3564 заявки. От наставников-советников поступило 2082 заявки, от наставников-руководителей — 1755 заявок. Наиболее востребованной номинацией стала «Лучший наставник школы с численностью обучающихся в организации от 501 человека».

Сейчас участники проекта проходят обучение на платформе Знание.Академия. Для них разработан специальный курс «Мастерство наставника: развитие потенциала у молодежи с низкой мотивацией». Слушатели познакомятся с современными подходами к диагностике потенциала, научатся выстраивать доверительные отношения и сопровождать индивидуальное развитие молодежи. В курсе также представлены практики наставничества, инструменты поддержания мотивации и техники профилактики профессионального выгорания.

После завершения обучения специалистам предстоит сформировать профессиональное портфолио с результатами своей наставнической деятельности, выполнить практические задания, основанные на педагогических ситуациях, а также представить авторскую наставническую практику.

По результатам экспертной оценки выберут лучших наставников из разных регионов страны. Победители получат денежное вознаграждение, а 200 участников с лучшими результатами пригласят на очную образовательную программу в центр знаний «Машук». Там они смогут представить свои практики, обменяться опытом с коллегами и продолжить профессиональное развитие.

Прием заявок на участие в проекте Знание.Наставники продолжается до 30 июня. Подать заявку могут руководители образовательных организаций и их заместители, педагогические работники, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Проект Знание.Наставники формирует комплексную систему выявления, поддержки и профессионального развития наставников в общеобразовательных организациях и системе среднего профессионального образования. Особое внимание уделяется повышению престижа наставничества, совершенствованию просветительской деятельности и тиражированию эффективных воспитательных практик.

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