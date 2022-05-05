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11% самарцев планируют жить на свои сбережения в старости

5 мая 2022 10:13
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11% самарцев планируют жить на свои сбережения в старости

Автомобильный сайт Дром решил поинтересоваться у россиян, на что они собираются жить в старости. По результатам опроса, 17% самарцев планируют жить на государственную пенсию. На свои собственные сбережения рассчитывают 11% жителей региона, а 2% надеются на материальную помощь детей. 

При этом большая часть опрошенных Самарской области (45%) ответила, что они и вовсе боятся не дожить до пенсии. А каждый четвертый не задумывается, на что будет жить в старости, —  25% выбрали вариант ответа «не знаю». 

В целом по стране жители Москвы больше всего рассчитывают на свои собственные сбережения. В столице каждый пятый (21%) собирается жить на накопления в старости. На материальную поддержку от родственников чаще надеются в Воронежской области — вариант  «дети помогут» здесь в два раза популярнее, чем в среднем по стране. А на государственную пенсию особенно полагаются в Камчатском крае, Якутии и Башкирии — около 22% опрошенных.   

Всероссийский опрос проводился в апреле 2022 года среди пользователей сайта Дром. В опросе приняло участие 17 тысяч человек из 83 регионов РФ. 

Теги: Опрос

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