10 управленцев будут представлять Самарскую область в суперфинале пятого сезона конкурса Лидеры России

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В Нижнем Новгороде завершился окружной финал пятого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в Приволжском федеральном округе. Его победителями стали 46 управленцев из 11 регионов. Среди них 10 победителей из Самарской области – все они продолжат участие в конкурсе и будут готовиться к суперфиналу, который состоится в феврале 2024 года.

В Нижегородском ТЮЗе состоялось торжественное награждение победителей окружного финала конкурса управленцев «Лидеры России» в Приволжском федеральном округе. Всего из Приволжья на участие в пятом сезоне было подано более 24 тысяч заявок, 399 человек получили допуск к очным испытаниям. Победителями окружного финала стали 46 конкурсантов из 11 регионов ПФО: Нижегородской области (11 человек), Самарской области (10), Пермского края (5), Республики Башкортостан (5), Республики Татарстан (5), Оренбургской области (2), Удмуртской Республики (2), Ульяновской области (2), Чувашской Республики (2), Кировской области (1) и Республики Мордовии (1).

«В суперфинале пятого сезона конкурса «Лидеры России» Приволжский федеральный округ будут представлять 46 руководителей, в том числе 14 женщин. Это профессионалы, выдержавшие высочайшую конкуренцию на дистанционных этапах и очном окружном финале. Среди победителей есть управленцы, которые участвовали во всех пяти сезонах конкурса и поступательно шли к цели, а есть дебютанты, стремительно добившиеся успеха. У всех разный опыт и стиль управления, но настоящих лидеров выделяет одно – стремление работать для людей и нашей страны. Победители всех окружных финалов выходят в суперфинал конкурса, получают грант в размере 1 млн рублей на образование и возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев России», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Победители окружного финала в ПФО работают в сферах промышленности, образования, науки, банковской деятельности, атомной энергетики, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, торговли, строительства и архитектуры, государственной и муниципальной службы, транспорта и дорожного хозяйства, рекламы и маркетинга, электроэнергетики, предпринимательства.

Среди победителей – Артем Когдин, заместитель главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара. Артем работает в одном из округов Самары с населением около ста тысяч человек, курирует финансы и экономику, потребительский рынок, цифровизацию и развитие проектов благоустройства.

«Я очень долго шел и готовился к победе. После финала, в котором я участвовал здесь же, в Нижнем Новгороде в 2021 году, но не победил, я стал активно работать и, как мне кажется, показал в эти три дня хороший результат, и я очень рад, что мои усилия были оценены организаторами флагманского конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Я участвую в конкурсе четвертый раз и, наконец, стал победителем. В этом юбилейном сезоне участники были настроены на работу в команде, потому что оценивались роли, а не компетенции, важно было комплексно решить задачу», – прокомментировал Артем Когдин.

Юлия Заверткина из Самары – предприниматель, владелица продюсерского центра, а также многодетная мама четырех погодок.

«На конкурсе ощущалось чувство общности, команды – мы очень болели за своих земляков из Самарской области. Я участвовала в первый раз. Когда назвали меня, я не ожидала, но в меня очень верил муж. Когда я готовилась к участию в конкурсе, мне говорили, что у нас будут очень агрессивные команды, надо быть готовым к борьбе. Ничего подобного не было, были очень интеллигентные интересные люди, настроенные на результат. Мы точно будем общаться после конкурса», – отмечает Юлия Заверткина.

За время трехдневного окружного финала управленцы провели мастер-классы «Уроки лидерства. Ценностные ориентиры» для школьников, получили консультации экспертов кадрового агентства АНО «Россия – страна возможностей», прошли собеседования с крупными работодателями – партнерами проекта, встретились с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым и выдержали конкурсные испытания. В пятом сезоне эксперты оценивают, как финалисты проявляют себя в разных управленческих ролях: организатора, лидера команды, проводника изменений, стратега, реформатора и коммуникатора. По итогам работы все участники получают персональные рекомендации по дальнейшему развитию.

Окружные финалы пятого конкурса «Лидеры России» уже прошли в СЗФО, СФО, УФО и ДФО. После ПФО очные испытания состоятся в СКФО (10-12 ноября, Пятигорск). Затем 24-26 ноября в Ростове-на-Дону встретятся конкурсанты ЮФО и новых регионов РФ: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Завершится серия окружных финалов 6-10 декабря в Москве: на одной площадке с управленцами ЦФО оценочные мероприятия пройдут зарубежные участники.

По итогам окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Имена победителей юбилейного конкурса «Лидеры России» станут известны в феврале 2024 года.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.