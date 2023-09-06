10 сентября до этнофестиваля «Наследие народов» можно будет добраться на бесплатных автобусах

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В День города в этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов» состоится этнофестиваль, на который могут попасть все желающие!

Для удобства гостей будут организованы бесплатные автобусы:

- г.о. Новокуйбышевск, пр. Победы, д. 1ж, ТРК «Сити Парк»

- г.о. Самара, АС «Аврора»

- ЖК «южный город» 1 (остановка Поликлиника и Школа)

Время отправления на мероприятие:

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Время отправления обратно:

16:30 по мере наполняемости автобуса в течение 1,5 часов



Праздник стартует в 12:00, с программой можно ознакомиться по ссылке.

Фото: администрация Самары