10 сентября до этнофестиваля «Наследие народов» можно будет добраться на бесплатных автобусах

В День города в этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов» состоится этнофестиваль, на который могут попасть все желающие!
Для удобства гостей будут организованы бесплатные автобусы:
- г.о. Новокуйбышевск, пр. Победы, д. 1ж, ТРК «Сити Парк»
- г.о. Самара, АС «Аврора»
- ЖК «южный город» 1 (остановка Поликлиника и Школа)
Время отправления на мероприятие:
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Время отправления обратно:
16:30 по мере наполняемости автобуса в течение 1,5 часов
Праздник стартует в 12:00, с программой можно ознакомиться по ссылке.
Фото: администрация Самары