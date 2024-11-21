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10 просветителей из Самарской области стали победителями регионального этапа конкурса Знание.Лектор Общества «Знание»

21 ноября 2024 14:33
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В окружном этапе соревнуются представители 71 региона.

Региональный этап Всероссийского конкурса Знание.Лектор прошел с 20 августа по 14 ноября в 84 регионах страны. 1 500 участников провели свыше 5 тысяч авторских лекций при поддержке Российского общества «Знание». По итогам экспертной оценки определены 300 лекторов, которые прошли в окружной этап конкурса.

В окружном этапе соревнуются представители 71 региона, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. В списке победителей регионального этапа больше всего конкурсантов из ЦФО (85), ПФО (62) и СЗФО (48). Затем идут ЮФО (25), УФО (20), ДФО (12) и СКФО (7).

Так, Самарскую область в следующем этапе представят заместитель председателя совета местного отделения Движения Первых Егор Гордиенко, заместитель директора по воспитательной работе школы №121 Владислав Дерябин, индивидуальный предприниматель Дина Лукина, учитель школы п.г.т.Балашейка Надежда Милославская, учитель школы №9 Валентина Шумилкина с проектами на тему педагогики, образования и наставничества. Заместитель директора Центра коммерческого космоса Самарского университета Марина Кременецкая с проектом на тему экономики. Советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с общественными объединениями Самарского металлургического колледжа Святослав Леонов коснётся темы карьеры и саморазвития. Специалист отдела архитектуры и проектирования комплексных систем информационной безопасности АО «Россети Цифра» Татьяна Никулина с проектом на тему медиа, коммуникаций и цифровой грамотности. Ассистент Самарского государственного технического университета Кирилл  Парфенов с проектом на тему науки и технологий. Заведующий кафедрой Безопасность жизнедеятельности и экология Приволжского государственного университета путей сообщения Юрий Холопов с проектом на тему  экологии.

С 25 ноября по 5 декабря участникам предстоит прочитать авторские лекции в онлайн-формате перед Экспертным советом. В него вошли представители органов государственной власти, общественных объединений, образовательных организаций и научного сообщества.

«Рад объявить, что в окружной этап конкурса, который является последним рубежом перед финалом, вышли лекторы из 71 региона России. Это показывает, что по всей стране есть талантливые просветители, которые разделяют нашу миссию – открывать людям мир знаний, вдохновлять, мотивировать их на саморазвитие. Я убежден, что конкурсанты вырастут в федеральных экспертов, и мы будем им в этом помогать. Например, организуем онлайн-сессии с известными наставниками из самых разных сфер, а в рамках финала будут проведены не только традиционные конкурсные испытания, но и образовательная программа по развитию лекторских компетенций», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Участники Знание.Лектор — 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества «Знание» и выступать на местных просветительских мероприятиях. Необходимую теоретическую подготовку конкурсанты проходят на онлайн-платформе Знание.Академия. 70 победителям среди взрослых и студентов подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.

Конкурсанты также могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.

 

Фото:   пресс-служба общества "Знание"

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