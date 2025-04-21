10% компаний в Самаре проводят мероприятия для профориентации детей своих сотрудников

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций, а также родители учеников из города.



В Самаре 10% компаний организуют мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию школьников. Чаще всего речь идет о днях открытых дверей, экскурсиях, встречах детей с выдающимися работниками.



Среди родителей школьников 7% рассказали о том, что у них на работе проводятся профориентационные мероприятия для школьников. Еще 52% родителей хотели бы, чтобы их работодатель организовал работу, позволяющую подрастающему поколению определиться с карьерным путем. Заинтересованность в профориентационных мероприятиях больше свойственна родителям до 40 лет: 55% из них хотели бы, чтобы их работодатель организовал работу со школьниками.



Время проведения: 3—16 апреля 2025 года

Мероприятия по профориентации, проводимые компаниями (контекстный анализ комментариев):

• Дни открытых дверей/дни без турникетов в компании, учебных заведениях, готовящих кадры для компании

• Экскурсии на производство/в лаборатории

• Встречи/беседы школьников с сотрудниками компании

• Профориентационная диагностика школьников

• Тренинги, лекции, встречи школьников с представителями учебных заведений, готовящих кадры для компании

• Сотрудники компании участвуют в классных часах в школах: рассказывают о профессиях и работе

• Конкурсы, соревнования на профессиональную тематику среди школьников

• Летние трудовые лагеря для школьников

• Стажировки для несовершеннолетних/трудоустройство школьников на лето