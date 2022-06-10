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В период купального сезона особое внимание уделяется вопросу обеспечения безопасности на воде. Сегодня, 10 июня, на самарских пляжах стартовала работа спасательных постов.

«Летом 2022 года на городских пляжах будут работать 14 спасательных постов. Модули, расположенные на берегу Волги, оснащены всем необходимым специальным оборудованием и имуществом: это жилеты, круги, спасательные «концы Александрова», взрослые и детские нагрудники, ласты, маски, мегафоны, рации. Ежедневно на берегу акватории будут дежурить 44 спасателя», - рассказал главный специалист Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара Сергей Лужбин.

Прежде, чем приступить к работе, все работники постов прошли специальное обучение в школе ОСВОДа, имеют категорию «матрос-спасатель». В настоящее время штатный состав полностью укомплектован. Каждому члену спасательной группы определен круг задач, среди которых регулярное патрулирование берега Волги.

«Наша основная задача – проведение предупредительно-профилактической работы среди отдыхающих, а при возникновении несчастных случаев на воде – поисково-спасательные работы», - пояснил старшина спасательного поста № 3 Даниил Габидулин.

По мнению специалистов, основными причинами происшествий на воде являются несоблюдение и пренебрежение правилами поведения, в том числе купание в состоянии алкогольного опьянения и (или) в необорудованных местах, несоблюдение правил движения маломерных судов.

Напомним, что места расположения официальных городских пляжей в этом году традиционны: I очередь набережной реки Волга (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской); II очередь набережной реки Волга (от ул. Маяковского до дамбы в районе КИНАП); IV очередь набережной реки Волга (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага); в районе Загородного парка; под спуском по ул. Советской Армии; в районе Барбошиной поляны; пляж в районе санатория "Можайский"; пляж Красноглинского района. Пляж в районе Фестивальной поляны (пр. Мастрюково) оборудуется только в период проведения Грушинского фестиваля и молодежного форума «iВолга».

Также на I очереди набережной (в районе Некрасовского спуска) и на территории пляжа II очереди набережной (в районе Полевого спуска) будут функционировать 2 специализированных пляжа – зоны рекреации «Доступный пляж», оборудованные всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных граждан.

Время работы спасательных постов на городских пляжах:

- с 10.06.2022 года по 31.08.2022 года с 09.00 до 22.00;

- с 01.09.2022 года по 15.09.2022 года с 09.00 до 21.00.

Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи:

- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 992-99-99;

- Служба спасения – 01, 101, 112;

- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г. о. Самара – 930-81-12;

- МКУ «Поисково-спасательный отряд г. о. Самара» – 930-56-79;

- Скорая медицинская помощь – 03, 103.

Фото: администрация Самары