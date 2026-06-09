10 июня в 18:30 в СОУНБ состоится лекция «Психология зависимости: что нужно знать». На новой встрече в рамках проекта «Компас жизни» читатели библиотеки узнают о химических зависимостях, алкоголизме и наркомании.

Самое серьёзное отличие зависимости от других болезней в том, что зачастую сам человек не хочет лечить её, отказывается от помощи и отрицает наличие проблемы. У него меняется само мышление, и без помощи близких людей в таких случаях никак не обойтись. Для того, чтобы поддержка была максимально эффективной и своевременной, необходимо понимать, что испытывает зависимый, почему он не может сам отказаться от пагубной привычки, что поможет ему вернуть контроль над собой.

Лектором встречи выступит Зайкина Наталья Георгиевна, психолог клиники «Фрейм 4» и член Самарской ассоциации психообразования. Она расскажет о том, как формируется зависимость, объяснит, почему человеку так трудно остановиться, опишет, что происходит с его психикой и телом, и покажет, где проходит грань между возможностью контролировать себя и болезнью. Также специалист перечислит, какие бывают способы лечения и пути восстановления, как можно помочь зависимому уже сейчас.

Проект «Компас жизни» – это совместный проект Самарской ассоциации психообразования и Самарской областной универсальной научной библиотеки. Цикл научно-популярных лекций, семинаров, вебинаров, открытых встреч и мастер-классов от опытных психологов посвящён самопознанию, развитию эмоционального интеллекта и преодолению психологических барьеров. В рамках проекта участники смогут узнать о различных методах саморазвития, научиться управлять стрессом и улучшать качество своей жизни.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

10 июня 2026 года в 18:30, многофункциональный зал Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

18+