10 июня в 18:30 в СОУНБ состоится лекция «Психология зависимости: что нужно знать»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Праздничный концерт и кинопоказы ко Дню России пройдут на Софийской набережной в Самаре
Праздничный концерт и кинопоказы ко Дню России пройдут на Софийской набережной в Самаре
Прием заявок на XIX Международный кинофестиваль «Соль Земли» продлен до 1 июля
Прием заявок на XIX Международный кинофестиваль «Соль Земли» продлен до 1 июля
В Самаре улицы Советской Армии и Санфировой соединят новой дорогой
В Самаре улицы Советской Армии и Санфировой соединят новой дорогой
Капитан «Крыльев Советов» продлил контракт с самарским клубом на два года
Капитан «Крыльев Советов» продлил контракт с самарским клубом на два года
В Самаре на Мехзаводе нашли нарушения при строительстве домов
В Самаре на Мехзаводе нашли нарушения при строительстве домов
В Австралии у мужчины конфисковали около 100 тысяч тараканов
В Австралии у мужчины конфисковали около 100 тысяч тараканов
В Госдуме предложили гасить часть кредита на образование за красный диплом
В Госдуме предложили гасить часть кредита на образование за красный диплом
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» призывает горожан контролировать подготовку к зиме своих управляющих компаний
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» призывает горожан контролировать подготовку к зиме своих управляющих компаний
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.26
-0.21
EUR 85.28
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

10 июня в 18:30 в СОУНБ состоится лекция «Психология зависимости: что нужно знать»

297
10 июня в 18:30 в СОУНБ состоится лекция «Психология зависимости: что нужно знать»

10 июня в 18:30 в СОУНБ состоится лекция «Психология зависимости: что нужно знать». На новой встрече в рамках проекта «Компас жизни» читатели библиотеки узнают о химических зависимостях, алкоголизме и наркомании.

Самое серьёзное отличие зависимости от других болезней в том, что зачастую сам человек не хочет лечить её, отказывается от помощи и отрицает наличие проблемы. У него меняется само мышление, и без помощи близких людей в таких случаях никак не обойтись. Для того, чтобы поддержка была максимально эффективной и своевременной, необходимо понимать, что испытывает зависимый, почему он не может сам отказаться от пагубной привычки, что поможет ему вернуть контроль над собой.

Лектором встречи выступит Зайкина Наталья Георгиевна, психолог клиники «Фрейм 4» и член Самарской ассоциации психообразования. Она расскажет о том, как формируется зависимость, объяснит, почему человеку так трудно остановиться, опишет, что происходит с его психикой и телом, и покажет, где проходит грань между возможностью контролировать себя и болезнью. Также специалист перечислит, какие бывают способы лечения и пути восстановления, как можно помочь зависимому уже сейчас.

Проект «Компас жизни» – это совместный проект Самарской ассоциации психообразования и Самарской областной универсальной научной библиотеки. Цикл научно-популярных лекций, семинаров, вебинаров, открытых встреч и мастер-классов от опытных психологов посвящён самопознанию, развитию эмоционального интеллекта и преодолению психологических барьеров. В рамках проекта участники смогут узнать о различных методах саморазвития, научиться управлять стрессом и улучшать качество своей жизни.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

10 июня 2026 года в 18:30, многофункциональный зал Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

18+ 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Жителей Самарской области приглашают стать частью мирового движения уличной культуры «КАРДО»
9 июня 2026  19:31
Жителей Самарской области приглашают стать частью мирового движения уличной культуры «КАРДО»
278
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
8 июня 2026  20:26
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
691
Вячеслав Федорищев назначил врио министра региональной безопасности Самарской области Александра Шаркова
8 июня 2026  20:18
Вячеслав Федорищев назначил врио министра региональной безопасности Самарской области Александра Шаркова
762
На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева подвели итоги работы делегации региона на ПМЭФ-2026
8 июня 2026  19:48
На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева подвели итоги работы делегации региона на ПМЭФ-2026
1358
В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе
8 июня 2026  13:48
В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе
849
Весь список