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10 июля – День российской почты

10 июля 2022 10:42
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10 июля – День российской почты

День российской почты отмечается во второе воскресенье июля с 1994 года. Профессиональный праздник работников почтовой связи установлен 28 лет назад Указом Бориса Ельцина.

Почта России активно внедряет новое оборудование и цифровые технологии. Уже три года организация входит в топ-20 лучших почтовых администраций мира по версии Всемирного почтового союза. Рейтинг включает почты 168 стран и оценивает их по четырем параметрам – это надежность доставки, охват территории, актуальность и устойчивость бизнеса.

У 52 млн клиентов есть цифровые аккаунты для доступа к услугам Почты. Ежемесячно более 2,5 млн посылок граждане оформляют на сайте и в мобильном приложении.

«Российская почта была свидетелем изменений письменности, не говоря уже о цифровой трансформации, которая началась только в этом веке. За последние несколько лет почтовые отделения заметно преобразились, дополнились новым современным оборудованием, которое используют сотрудники для быстрой работы и комфортного обслуживания своих клиентов. Сервисы почты расширяются, вводятся новые технологии, масштабируется софт, ускоряющий обработку данных и определяющий местонахождение посылок. Все это говорит о технологическом развитии одной из самых социально значимых компаний страны», — говорит замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.

Востребованность онлайн-сервисов растет, но почтовые отделения остаются основной точкой обслуживания клиентов. В 2021 году Президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать программу модернизации почтовой сети. Почта отремонтирует их и наполнит новыми актуальными услугами – финансовыми, государственными и социальными. В 2022 году Почта модернизирует 1195 отделений, а там, где ремонт невозможен, – появятся быстровозводимые конструкции.
 
«Свой праздник отмечает российская почта, организация с богатейшей историей и огромнейшей социальной функцией, которую она несет в самых отдаленных уголках нашей страны. "Почта России" – это верный и надежный партнер, с которым партия "Единая Россия" реализует совместные проекты, помогая почте развиваться и идти в ногу со временем. Сегодня по инициативе партии, поддержанной Президентом, вместе Почтой мы реализуем масштабную программу по модернизации региональной почтовой сети. В этом году впервые выделены средства для модернизации и переоснащения отделений почты – 5 млрд из федерального бюджета. До 2025 года нам предстоит отремонтировать 25 тыс. почтовых отделений по всей стране. При этом Почта нуждается не только в модернизации, но и в подготовке новых, современных кадров. С этой целью в прошлом году мы открыли первую в стране базовую кафедру "Почты России" в Поволжском госуниверситете телекоммуникаций и информатики в Самаре. Впереди нам предстоит большая совместная работа. Поздравляю работников и ветеранов почтовой отрасли с праздником и благодарю их за труд, который очень нужен и важен людям», — поздравляет председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор федерального партпроекта «Историческая память», член совета директоров АО «Почта России» Александр Хинштейн. 

 

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