1 сентября Самарская область присоединится к просветительскому марафону «Поделись своим Знанием»

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1 сентября Российское общество «Знание» проведет просветительский марафон «Поделись своим Знанием», приуроченный ко Дню знаний. На открытых уроках государственные и общественные деятели, спортсмены и артисты поговорят с ребятами об основах российской государственности, культуре, экономике, инновациях, информационных технологиях и спорте. Мероприятия пройдут в средних школах, музеях, музыкальных и спортивных учреждениях, а также на других знаковых площадках страны. События будут доступны для просмотра на сайте Российского общества «Знание» и в сообществе «Знания» во ВКонтакте.



Программа марафона объединит самые актуальные темы и многих известных экспертов. Старт событию и одноименной акции, которая продлится с 1 по 30 сентября, даст генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, его интервью с ведущими марафона состоится в прямом эфире в московской студии «Знание» на площадке Арма. Он расскажет о том, как в этот день пройдет просветительский интенсив для миллионов зрителей по всей стране, а также о всероссийской акции «Поделись своим Знанием» и нововведениях, которые ждут участников в рамках нее.

В прошлом году в акции «Поделись своим знанием» от Самарской области присоединилось 869 площадок (школы, колледжи, вузы), состоялось порядка 700 выступлений.



«Традиционно в День знаний мы проводим просветительский марафон, где выступают известные российские ученые, государственные и общественные деятели, а также представители культуры и спорта, историки, изобретатели, успешные предприниматели. В этом году он пройдет в новом формате — марафон «Поделись своим Знанием» станет просветительской эстафетой, которая объединит разные регионы и знаковые площадки страны. Выдающиеся люди нашей страны проведут уроки по истории, физике, информатике, музыке, физкультуре и другим предметам. Для всех участников и онлайн-зрителей это большая возможность из первых уст получить интересные, а главное, достоверные сведения из разных сфер. Уверен, мероприятие станет бесценным подарком российским школьникам, студентам и всем гражданам к 1 сентября», – отметил Максим Древаль.



Среди лекторов мероприятия – Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, сенатор РФ, Герой России, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет и другие. Они проведут для молодых ребят и зрителей по всей стране уроки истории, физики, музыки, физкультуры, информатики и других школьных предметов на площадках российских городов от Сочи до Новосибирска.



Прямые включения из студии Общества «Знания» в Москве будут проходить весь день, ведущие будут представлять лекторов и темы уроков, передавать эстафету знаний. Трансляция марафона охватит все регионы РФ – от Владивостока до Калининграда.

Марафон «Поделись своим Знанием» даст старт одноименной акции в рамках трека Знание.Лекторий, которая в этом году состоится уже в четвертый раз и будет проходить с 1 по 30 сентября. За это время в школах, вузах и других образовательных учреждениях Российской Федерации состоится 20 000 просветительских уроков, мастер-классов и встреч с учеными, общественными деятелями, успешными предпринимателями, экспертами из различных областей знаний.





Фото: департамент информационной политики СО