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1 сентября — стресс для каждого пятого родителя

22 августа 2022 10:14
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1 сентября — стресс для каждого пятого родителя

Матери испытывают стресс 1 сентября вдвое чаще отцов. 45% работающих родителей будут брать отпуска и отгулы, чтобы присутствовать на праздничных линейках. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в преддверии Дня знаний приняли участие родители школьников и представители работодателей из всех округов страны.

Каждый пятый родитель признался, что испытывает стресс перед 1 сентября в связи с началом учебного года (22%).

Как и в прошлом году, 25% трудоустроенных родителей школьников планируют взять 1 сентября день отпуска или за свой счет, чтобы проводить ребенка на школьную линейку. Еще 20% собираются отпроситься на полдня.

Матери тревожатся и планируют сопровождать детей на линейку чаще отцов. Молодые родители — чаще более опытных. Те, в чьих семьях подрастают ученики 1—5 классов, — чаще родителей обучающихся в 6—11 классах.

Согласно опросу работодателей, 4 из 10 российских компаний предоставляют родителям школьников выходной день 1 сентября: 19% официально, 24% — неофициально.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 365
  • Время проведения: 3—19 августа 2022 года
  • Исследуемая совокупность: родители школьников
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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