1 сентября — стресс для каждого пятого родителя

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Матери испытывают стресс 1 сентября вдвое чаще отцов. 45% работающих родителей будут брать отпуска и отгулы, чтобы присутствовать на праздничных линейках. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в преддверии Дня знаний приняли участие родители школьников и представители работодателей из всех округов страны.



Каждый пятый родитель признался, что испытывает стресс перед 1 сентября в связи с началом учебного года (22%).



Как и в прошлом году, 25% трудоустроенных родителей школьников планируют взять 1 сентября день отпуска или за свой счет, чтобы проводить ребенка на школьную линейку. Еще 20% собираются отпроситься на полдня.



Матери тревожатся и планируют сопровождать детей на линейку чаще отцов. Молодые родители — чаще более опытных. Те, в чьих семьях подрастают ученики 1—5 классов, — чаще родителей обучающихся в 6—11 классах.



Согласно опросу работодателей, 4 из 10 российских компаний предоставляют родителям школьников выходной день 1 сентября: 19% официально, 24% — неофициально.